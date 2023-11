Waarom Josh Homme (QOTSA) zich zo thuis voelt in Nederland

Het was de zomer van 2023 en Josh Homme stond op het podium van Pinkpop. Zijn baardje was wat grijs geworden en er zaten wallen onder zijn ogen, maar zijn haar leek nog even rossig als in zijn begintijd en de frontman van Queens of the Stone Age maakte ook in andere opzichten een opgetogen, frisse indruk. Hij zei soms ‘Dankoewel’ en ‘kezellig’ en leek na jaren tegenslag dankbaar weer op het podium te mogen staan.

Eerste kraker: Go With the Flow. Er ontstond een moshpit. Een fan hield een bordje omhoog met ‘Josh Pit’. Hun schitterende drugsode Feel Good Hit of the Summer kwam daarna. Homme riep: ‘Nicotine, valium, Vicodin, Marijuana, ecstasy and alcohol! C-c-c-c-c-c-c-cocaine!’ Er volgde onvermijdelijk een Josh Pit. Homme bleef het hele concert in een opvallend goede stemming en dat was ook logisch. Hij had al meer dan 25 keer in Nederland opgetreden en het verleden heeft bewezen dat Homme zich buiten Amerika nergens zo thuis voelt als hier.

Josh speelde Black Sabbath-achtige riffs zonder dat hij die band kende. Bassist Nick Oliveri trok graag en vaak zijn kleren uit om naakt basgitaar te spelen

1. Eindhoven (22 mei 1994)

Josh Homme stond op het podium van het Dynamo Open Air-festival op De Vliegbasis in Eindhoven. Hij was 19 jaar en droeg een spijkerbroek en een wit hemdje. Zijn blauwe petje was achterstevoren gedraaid. In zijn nek bungelde een rossig matje. Sick Of It All trad op, net als Clawfinger, Life of Agony, Urban Dance Squad, Danzig en The Obsessed.

Homme speelde Black Sabbath-achtige riffs alsof hij al decennia in een rockband speelde. Vuisten gingen massaal de lucht in en iedereen snapte ineens waarom organisator André Verhuijsen vooraf zei: ‘Mijn grote favoriet van dit jaar is Kyuss. Daar heeft nog geen hond in Nederland van gehoord, maar ik vond in Amerika een cd van ze voor 2 dollar. Ze zijn fantastisch. Ik durf te zweren dat ze hier een waanzinnige hit gaan worden. Wij bezorgen ze in één klap een publiek van 40.000 man.’

Kyuss speelde in Eindhoven geen enkele song van hun debuut-cd Wretch uit 1991. Het vijfde nummer van dat album heet Katzenjammer. Dat is de Duitse benaming voor hangover (kater) en de naam van Hommes eerste band. Hij groeide op in Palm Springs, midden in de woestijn. Zijn vader werd rijk als aannemer, de Hommes woonden in een vrijstaand huis met een tuin vol cactussen en een zwembad om verkoeling in te zoeken. De meeste jongens begonnen een band om de verveling te verdrijven. Homme werd geïnspireerd door punkrock van The Stooges, Discharge, GBH, DOA en The Descendents. Zijn eerste voorbeeld werd Greg Ginn, de gitarist van punkband Black Flag.

Hommes beste vriend Nick Oliveri kwam uit het slechte deel van Palm Springs. Mensen leefden daar in trailers, ze slikten speed of pijnstillers, het was gevaarlijk daar naartoe te gaan. Nick en Josh probeerden zoveel mogelijk optredens te zien van de band Yawning Man, opgericht door Mario Lalli en zijn neef Larry. Homme omschreef Yawning Man als ‘really stoney music, very drugged, very mystical’ en de Godfathers van stonerrock. De Lalli’s reden met gitaren, versterkers, microfoons, lampen en generatoren naar een plek in de woestijn en ze speelden uren achtereen zonder dat iemand kon klagen over het volume. Dit soort feesten werd ‘generator-parties’ genoemd. Bijna iedereen had drank en drugs mee, dealers verkochten zelfgemaakte speed of meth. Meisjes en vrouwen dansten in het maanlicht, in het zand werd veel geneukt. Volgens Homme was het ‘iets als uit de sixties’. Iedereen was ‘aan het trippen’ en Yawning Man speelde met gemak vier uur achtereen of langer.

