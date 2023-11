Invloed van Technologie op de Liefde van de toekomst

@media (max-width: 680px){#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6552ae7974566 img{#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6552ae7974566 img{#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6552ae7974566 img{#fig-6552ae7974566 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het Veranderende Liefdeslandschap en Keuzestress

Over het algemeen komen we online veel mensen tegen. Dit is mogelijk op Social Media en tal van apps, maar ook tijdens gaming in de chats of in een online casino , waar je chat met andere mensen in het live casino . Maar waar we vooral op zoek gaan naar andere mensen is op de online datingapps.

Online Daten

We hebben nu online veel meer keuzes dan toen we nog aan 'Real Life Dating' deden. Maar die vele keuzes maken ons ook neurotisch, want we blijven eindeloos zoeken naar de perfecte match. En maakt dat ons gelukkiger? Sommige datingapps gebruiken algoritmes om je perfecte match te vinden. Helaas lukt het voorspellen van een romantische 'klik' daarmee nog steeds niet zo goed. De persoon kan dan wel de perfecte locatie, gebruikersvoorkeuren en berichtinhoud hebben, maar als deze zijn ware aard of gemoedstoestand laat zien tijdens de date, kan die persoon soms toch behoorlijk tegenvallen.

De Rol van Intuïtie

Persoonlijke ervaring speelt een grote rol in de liefde. Je bent eigenlijk je eigen algoritme. Je lichaam is de laatste miljoenen jaren geëvolueerd om geschikte partners te vinden. Het gaat dan vaak over kleine, magische momenten, waardoor je die romantische klik krijgt. En die vind je niet met een digitaal ritme.

De Toekomst van Liefde en Algoritmes

De technologie heeft de wereld ingrijpend veranderd, vooral de manier waarop we nu naar daten kijken. Je kunt gemakkelijk online een scala van mogelijke partners vinden en door swipen of chatten kun je andere mensen leren kennen.

Algoritmes kunnen zeker helpen bij het vinden van je match. Het is echter zoveel complexer dan alleen maar een algoritme het werk laten doen. Erger nog, we zouden in de bubbel van de voorspelbaarheid van een algoritme verstrikt kunnen raken.

De effectiviteit van de Datingapps

Er kleven zowel voor- als nadelen aan datingapps. Behalve dat het wat kost, een lidmaatschap tikt toch al gauw gemiddeld 80 euro aan, zijn we sinds de pandemie wat minder gaan daten via deze apps. We hadden toen natuurlijk niets anders, maar sinds we elkaar weer ontmoeten, valt daten in het echte leven soms tegen, en worden we er minder blij van. Videobellen op de app is dan een goede optie om de fysieke date minder tegen te laten vallen.

De inkomsten die de Datingapp heeft

De Datingapp moeten ook wat verdienen. Dit doen ze met de gebruikersdata en de abonnementen. Het algoritme zorgt er ook voor dat je niet te snel een match vindt, maar ook niet te lang moet wachten. De app zorgt er dus voor dat het algoritme kan tegenwerken, je gefrustreerd wordt, en zo aanzet tot het kopen van een abonnement. Slim! Het is een mix van goede algoritmes en spookprofielen die ervoor zorgen dat je je hand in je digitale portemonnee steekt.

Tenslotte

Als gebruiker van de technologie van datingapps moet je begrijpen hoe deze apps werken. Aangezien de wereld van het daten complex is, moet je de techniek van de app goed gebruiken zodat je niet ten prooi valt aan de spookprofielen en algoritmes.