Luuk Koelman: 'Gaat er iets kapot? Koop dan maar mooi een nieuwe'

Steeds als ik een auto aan een oplader zie hangen, moet ik denken aan Bill Gates. Die pochte ooit tegenover Jack Welch, directeur van General Motors: ‘Als jullie op dezelfde manier met technologie zouden omgaan als Microsoft, dan hadden we nu allemaal auto’s die 25 dollar kosten en 250 kilometer rijden op 1 liter brandstof.’ Waarop Welch antwoordde: ‘Nee, dan hadden we nu auto’s die er minstens twee keer per dag zonder aanwijsbare reden mee ophouden.’

Maar dat was decennia geleden. Inmiddels is de auto geëvolueerd tot een laptop op wielen. Aangedreven door een elektromotor die geen onderhoud behoeft, plus een kolossale accu. Goed voor het milieu én de portemonnee, want stroom is goedkoper dan benzine. Enfin, dat dacht Kyle uit Canada ook toen hij een jaar geleden, voor 55.000 dollar, een spiksplinternieuwe elektrische Hyundai IONIQ 5 kocht.

Maar toen! Kyles treurzang ging vorige maand viral via het YouTube-kanaal Motormouth. Hoe hij tijdens een off-the-roadtrip flinke steenslag en een klap tegen de onderkant van zijn auto hoorde. Toch maar even langs bij de dealer. Die constateerde dat de afdekplaat (die de accu moet beschermen) krassen vertoonde en licht ontzet was. Een teken dat de accu ook een tik moest hebben gehad. En dus vervangen diende te worden. Niet dat de dealer de afdekplaat had verwijderd om de accu te inspecteren, nee, dit was gewoon de gangbare procedure, zoals door de fabrikant voorgeschreven.

Wat een nieuwe accu dan kostte? Welnu, 56.000 dollar. Kyle moest even gaan liggen toen hij dat bedrag hoorde. 1000 euro méér dan de nieuwwaarde van de auto. En wat als hij niets deed? Tsja, dan zou de accu zomaar vlam kunnen vatten. Of, in het ergste geval, exploderen! En dan was Kyle aansprakelijk. O ja, door de beschadiging van de afdekplaat was de garantie op de accu sowieso vervallen. Dus belde Kyle zijn verzekeraar. Die verklaarde de auto total loss.

Arme Kyle. In gedachten zie ik hem thuiskomen, op een leenfiets van de dealer. Daar zwengelt hij zijn MacBook aan. Ook hartstikke duurzaam, want Apple vervaardigt zijn laptopbehuizingen van gerecycled aluminium. Maar ja, wist Kyle veel dat de technologiegigant uit Cupertino alle onderdelen in zijn computer heeft vastgelijmd en -gesoldeerd. Gaat er iets kapot? Koop dan maar mooi een nieuwe.

Oké, overheden dwingen Apple nu om de consument zijn right to repair te geven, maar ook daar heeft het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld iets op gevonden. Voor zelfs de kleinste reparatie heb je nu een enorme koffer vol speciaal gereedschap nodig. 35 kilo werktuig dat alleen Apple verkoopt of verhuurt. Zó prijzig dat je maar beter een nieuwe laptop kunt kopen.

Want dat is de moraal van dit verhaal. Al die technologiefabrikanten claimen wel dat ze met hun groene producten het milieu redden, maar in werkelijkheid redden ze enkel zichzelf.