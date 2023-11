Wilders openhartig over ontmoeting met zijn vrouw: 'Ik was meteen totaal tot haar aangetrokken!'

Caroline van der Plas bij Vandaag Inside, Thierry Baudet in RoddelPraat en Wilders te gast in de studio van, jawel, Shownieuws. U raadt het al: verkiezingen komen dichterbij. Hét moment voor de politieke grootmachten om hun smoelwerk te laten zien. Zo lang en zo veel mogelijk.

En waarom ook niet? Zat mensen twijfelen op wie ze hun stem uit gaan brengen op 22 november aanstaande. Een sympathiek gastoptreden in een showbizz-programma is wat dat betreft een redelijk eenvoudige manier om veel volk aan te spreken.

'Er kan niks spontaan'

Het gros van de Nederlanders kent Wilders ongetwijfeld alleen als politiek figuur. Een politicus die de focus legt op het migratievraagstuk en die pittige uitspraken doet waarmee hij zich niet zelden de woede van de nationale en internationale islamitische gemeenschap op de hals haalt. De beste man staat daardoor inmiddels al jarenlang op meerdere dodenlijsten, waardoor hij 24/7 beveiliging nodig heeft.

Aan de Shownieuws-desk vertelt hij dat 'niks spontaan' kan in zijn relatie. Wilders: 'Ik moet ook niet doen alsof er niks kan, maar daar zitten wel allemaal voorwaarden aan. Mensen om je heen, die je eigenlijk niet normaal zou uitnodigen voor een diner. Maar het kan wel.'

Volgens de PVV-leider heeft hij veel te danken aan zijn beveiligers, die ervoor zorgen dat hij en zijn vrouw af en toe iets leuks kunnen doen. Een etentje of ander ontspannen uitje.

Krisztina

Over die vrouw gesproken: ze heet Krisztina en is een Hongaarse diplomate. De twee ontmoetten elkaar de jaren '80 bij een kroeg op het Plein in Den Haag, zo liet Wilders eerder aan weekblad Story weten. Geert was op dat moment nog een broekie die een baantje had bij de Sociale Verzekeringsraad. 'Ik was meteen totaal tot haar aangetrokken!' aldus de PVV'er. 'Daarom heb ik erg mijn best gedaan. Volgens mij heeft het bij haar iets langer geduurd voordat de verliefdheid kwam.'

Twee jaar later trouwden de twee in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Een 'match made in heaven', aangezien Krisztina en Geert nog steeds samen zijn, ondanks alle dreigingen en beveiligingsmaatregelen. 'Ze moet wel ongelooflijk veel van me houden', zei Wilders hierover. 'Anders was ze ruim twaalf jaar geleden al weggeweest.'