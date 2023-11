Welke partijen willen samenwerken met winnaar Wilders? Een overzicht

Gisterenavond was het feest bij de partij van Wilders. 'De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat, we zijn het spuugzat', aldus Geert Wilders in zijn eerste reactie.

Andere partijen kunnen na deze uitslag volgens Wilders niet langer om de PVV heen. 'Dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over z'n schaduw heen zou moeten springen', aldus de grote winnaar. Hij vindt dat partijen nu vooral naar overeenkomsten moeten zoeken. Wilders: 'We zullen met elkaar moeten samenwerken.'

Maar hoe staan de andere partijen hier eigenlijk in?

Reactie VVD

Voor de VVD was het een minder feestelijke avond. De partij heeft 10 zetels verloren; van 34 naar 24. Yesilgöz reageerde gisterenavond teleurgesteld op de exitpoll.

'Voor ons valt de uitslag tegen. Ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen', aldus Dilan Yesilgöz.

Over het vormen van een coalitie met de PVV zegt de VVD-lijsttrekker het volgende: 'Ik heb aangegeven dat ik niet zie hoe een PVV meerderheden kan vormen, dat is nu nog steeds niet echt te zien. Maar het voortouw ligt echt bij de heer Geert Wilders, hij moet daarmee aan de slag.'

De VVD zal vandaag met de fractie bijeenkomen om de uitslag te bespreken.

Reactie NSC

Voor Nieuw Sociaal Contract was het wél een heugelijke avond. De partij is nieuw in de Kamer en heeft direct 20 zetels te pakken. Voor Omtzigt was het dan ook feest: 'Wat hebben we een geweldig resultaat geboekt, drie maanden geleden waren we zó klein.'

'Wij, zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen', aldus Omtzigt. 'Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. Dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen', gaat de NSC-lijsttrekker verder. Wat Omtzigt betreft is NSC beschikbaar om mee te besturen in Nederland.

'Die 'functie elders' is in Den Haag de komende jaren', lacht Pieter Omtzigt.

Reactie BBB

Ook voor de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas viel de avond allesbehalve tegen. Hoewel de partij droomde van meer, heeft de BBB een alsnog een flinke stijging in zetels te pakken. 'We doen gewoon mee met die 7 zetels. We gaan gewoon de coalitie onderhandelingen in', aldus Van der Plas. De BBB-lijsttrekker liet gisterenavond vlak na de uitslag van de exitpoll weten '100% vertrouwen' te hebben.

Over het regeren met de PVV zei Van der Plas het volgende: 'Er zijn 2,5 miljoen mensen die nu op de PVV hebben gestemd. Die kan en mag je niet negeren.' Caroline ziet wel wat obstakels: 'Het ligt eraan waar hij bereid is wat in te leveren. Daar ligt alles aan.' De BBB-lijsttrekker noemt het verbieden van de Koran hierbij als voorbeeld.

Kleiner rechts

JA21-voorman Joost Eerdmans is tevreden dat de partij zich staande heeft gehouden. Wat betreft de winst van Wilders is Eerdmans 'zeer benieuwd waar het naartoe gaat.' De JA21-lijsttrekker benoemde gisterenavond dat verschillende partijen de PVV al hadden uitgesloten. 'Ik vraag me af of je zo'n grote uitslag kan negeren, ik denk het niet', aldus Eerdmans. De partijleider hoopt stiekem dat die ene zetel van JA21 nog kan bijdragen binnen de coalitie.

Voor Thierry Baudet was er geen groot feest gisterenavond. Niet alleen was zijn evenement wegens veiligheidsmaatregelen afgeblazen, ook zakte de partij van 8 naar 3 zetels. Toch is de FvD-lijsttrekker niet ontevreden met het resultaat van Wilders. Over een eventuele samenwerking is de partijleider dan ook luidt en duidelijk op het platform X: 'Laten we hopen dat het lukt om een rechtse regering te vormen. Mochten wij daar op een of andere manier aan kunnen bijdragen, dan zullen we dat vanzelfsprekend graag doen.'