Zo kan jij jouw krullen zo mooi mogelijk houden

Je haar hydrateren

Om te voorkomen dat je krullen gaan pluizen, is het belangrijk om je haar te hydrateren. Krullen zijn vaak ook iets droger dan stijl haar, dus dan is het in jouw geval extra belangrijk. Je kunt je haar hydrateren op verschillende manieren. Je hebt conditioners, haarmaskers en je kunt de oliën uit je keuken ook gebruiken om je haar vocht in te brengen. Denk maar eens aan je extra vierge olijfolie of je kokosolie. Verder kun je kijken naar haarproducten van Davines om je lokken te verzachten.

Vermijd hitte

We hebben het net over hydratatie en manieren waarop je je haar kunt hydrateren gehad. Belangrijk is dan ook om te voorkomen dat je haar uitdroogt. Een manier om dit te doen, is door het gebruik van hitte te vermijden. Probeer dus je stijltang of fohn te laten liggen om zo je natuurlijke haar te omarmen.

Ga naar de juiste kapper

Een andere manier om je krullen te laten shinen, is door deze op de juiste manier door de juiste kapper te laten knippen. Krullen moeten namelijk op een andere manier geknipt worden dan stijl haar. De juiste manier van knippen is dan ook belangrijk om je krullen er zo goed mogelijk uit te laten zien. Kies dus voor een kapper die gespecialiseerd is in het knippen van krullend haar.

Producten voor krullend haar

Tegenwoordig heb je haar spullen voor veel verschillende haarstructuren en om verschillende doelen te bereiken. Zo heb je ook speciale producten voor krullend haar die de natuurlijke krul van jouw haar een boost geven. Ga daarbij vooral op zoek naar producten met natuurlijke ingrediënten die je haren niet uitdrogen, maar juist hydrateren.

Verder heb je ook de curly girl methode, waarbij je ook speciale producten gebruikt. Het idee hier is dat je shampoo met sulfaten, en conditioners met siliconen vermijdt. Deze methode zorgt ervoor dat je haar niet uitdroogt en dat de natuurlijke krulpatronen van je haar mooi blijven.