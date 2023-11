Publieke omroepen reageren op winst Geert Wilders

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat namelijk dat de partij van Wilders de financiering van de NPO geheel wil beëindigen. Reden voor paniek dus bij de omroep.

'De NPO is van het padje af: NPO66. In plaats van eerlijke informatie en ontspanning is het vooral bezig met propaganda. We worden dagelijks getreiterd met klimaatpaniek en diversiteitspropaganda. De financiering wordt dan ook geheel beëindigd', aldus het verkiezingsprogramma van de partij.

Duidelijk mag zijn dat de PVV geen fan is van de NPO en al het geld dat daarnaartoe gaat. Maar hoe reageren de publieke omroepen zelf op de winst van Wilders?

BNNVARA

Bij de BNNVARA ging er donderdagochtend direct een mail uit naar alle medewerkers: 'Donkere ochtend.' De woordvoerder van de omroep liet aan het ANP weten dat de omroep 'staat voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meetelt. Daarom maken we ons grote zorgen om de plannen die de PVV heeft. Ook ten aanzien van het klimaat en de onafhankelijke media.'

Ook bevestigt de woordvoerder dat er een brief vanuit de directie is uitgegaan naar de medewerkers. Wie deze brief precies heeft opgesteld, blijft in het midden. In de brief werd het personeel uitgenodigd voor een bijeenkomst: 'Veel standpunten van de PVV druisen in tegen alles waar BNNVARA voor staat en vormen een directe bedreiging voor onze rechtstaat en samenleving. Daar heb ik persoonlijk slecht van geslapen en ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben. Daarom nodig ik je uit om vanmiddag om 16.30 uur naar de bar te komen om met elkaar te praten en elkaar een hart onder de riem te steken.'

Omroep ZWART

NU.nl meldt dat ook bij Omroep Zwart de overwinning van Wilders niet bepaald goed is gevallen. Volgens de directeur van de omroep, Gianni Lieuw-A-Soe, is het een 'doodzonde'. 'Niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland. Een van de belangrijkste pijlers voor een democratie zijn sterke publieke media. Geert Wilders wil daar korte metten mee maken', aldus Lieuw-A-Soe tegen de nieuwswebsite. De Omroep ZWART-directeur denkt dat het moeilijk gaat worden om zonder financiering 'kwalitatief hoogstaande journalistiek te bedrijven.'

Ongehoord Nederland (ON!)

Voor Ongehoord Nederland is de winst van Wilders 'goed nieuws', dat meldt de nieuwssite. De omroep kreeg in het verleden verschillende sancties opgelegd vanuit de NPO. 'De NPO heeft natuurlijk van alles geprobeerd om ons er vanaf te gooien. Dat kunnen ze nu echt niet meer maken.'

Reactie NPO

Volgens NPO-voorzitter Frederieke Leeflang is 'een sterke, van politiek en commercie onafhankelijke publieke omroep essentieel in een democratische rechtsstaat.' Leeflang laat aan NU.nl weten dat verschillende verkiezingsprogramma's ervoor zorgen dat de druk op de publieke omroep toeneemt. De NPO-voorzitter is het dan ook niet eens met de plannen: 'Met betrouwbare en hoogwaardige journalistiek en veelkleurige andere programmering hebben we met onze publieke waarde een onmisbare rol in de samenleving.'