Luuk Koelman: 'We schaffen de monarchie af en zetten dan een volwassen Nederlander in die door het lot is aangewezen'

Ik hoor politici steeds maar weer roepen dat het koningshuis ‘niet meer van deze tijd is’. Een bewering waarover ik graag een momentje mag nadenken. Want hoezo dan? Even googelen leert bijvoorbeeld dat maar liefst 55 procent van de Nederlanders de monarchie prima vindt. Zijn al die mensen dan ook niet meer van deze tijd? Bijzonder hoor, hoe een minderheid opeens besluit dat de opvatting van de meerderheid niet meer hoort in de tijd waarin beide leven.

Is dat niet raar? Ik bedoel, waarom zou iets dat nu plaatsvindt, niet bij deze tijd horen? Wie bepaalt dat? Bovendien zit in ‘niet meer van deze tijd’ een vreemde tegenstelling, want óóit was het koningshuis dus wel van deze tijd. Maar wanneer was dat dan? Of was het koningshuis in de jaren zeventig wel van deze tijd, dus eigenlijk zijn tijd ver vooruit? Niemand die het weet.

Rijst als vanzelf de vraag: is het alternatief, een republiek, dan wél van deze tijd? Ga maar na: in een republiek wordt altijd een politicus tot president gekozen. Nou, dan weet je het wel. Dat wordt dus zoete broodjes bakken om die baan te bemachtigen, want zo werkt dat. Terwijl u en ik dondersgoed weten dat van al die mooie beloften toch nooit iets terechtkomt.

Sterker nog, als presidentskandidaat heb je hartstikke veel campagnegeld nodig. Maar al die geldschieters (grote bedrijven) willen daar wel iets voor terug, want dat is hoe ‘gekozen worden’ werkt. En vier jaar later begint de ellende weer opnieuw, want je wilt natuurlijk wel herkozen worden. Waarom is dat dan wel van deze tijd? Sowieso is het een rare gedachte dat als het één (monarchie) niet meer van deze tijd is, het andere (republiek) dat automatisch wel zou zijn. Volgens mij zijn ze het beide niet.

Ik heb een beter idee. We schaffen de monarchie af en laten enkel paleis Soestdijk intact. Daar zetten we dan een volwassen Nederlander in die door het lot is aangewezen. Wordt het balletje met jouw BSN-nummer getrokken? Gefeliciteerd! Dan krijg je de komende vier jaar een kroontje op. Inclusief modaal inkomen. Of doe eens gek: tweemaal modaal! Hoef je helemaal niets voor te doen. Je hoeft er niet eens politicus voor te zijn, dus eerlijker dan dat wordt het niet. Jij krijgt dat kroontje en we vragen er als samenleving niets voor terug. Het enige wat je moet doen, is één keer per jaar een tekst voorlezen. En je hoofd laten zien bij hoog water. Nou, hoe mooi is dat?

Ik zie het helemaal voor me. Sjeng van Geulen, in het dagelijks leven uitbener in Appingedam, die vier jaar lang staatshoofden een handje mag geven. En mediatraining krijgt hij ook niet. Valt er eindelijk weer eens wat te lachen. Daarna loten we opnieuw, elke vier jaar op 27 april.

En WimLex? Die runt straks samen met zijn vrouw een all you can eat poffertjeskraam. Eindelijk weer gelukkig, die jongen. En zijn dochters ook! Nou, is dat van deze tijd of niet?