Johan Derksen: 'De kinderen van Douwe Bob komen heel veel tekort door de escapades van geile papa, hè?’

Never a dull moment met Douwe Bob, toch?

Klopt. Douwe Bob Posthuma wil alles intens beleven. Groter, heftiger, destructiever. Zijn moeder was een rock-’n-rolldanseres en zijn vader Simon Posthuma was oprichter van het legendarische designersduo The Fool. Douwe Bob was volgens zijn vader, die in 2020 op 81-jarige leeftijd overleed, al een artiest voordat hij geboren werd. Die artiest is nu zelf ook papa, van drie kinderen bij drie verschillende moeders welteverstaan. Het vaderschap heeft van hem naar eigen zeggen een verantwoordelijke man gemaakt. In weekblad Party vertelde hij eerder dit jaar: ‘Ik moet op deze wereld blijven, want ik ben vader van drie kinderen.’

Met die zelfbenoemde verantwoordelijkheid was het onlangs ver te zoeken...

Zeg dat wel. Met een stomdronken kop stond hij voor de supermarkt in zijn nieuwe woonplaats Abcoude te ruziën met een groepje hangjongeren. De oorzaak van de strijd is onbekend, maar via een juicechannel kregen we wel de onbeschofte en onbehoorlijke beelden te zien. Net voordat de volgetatoeëerde zanger een puber een klap op zijn smoel wil verkopen, piept het jongetje doodsbenauwd dat hij nog maar zestien is. Het geduw, getrek en gescheld gaat nog een tijdje door totdat Douwe Bob bij zijn vertrek nog schreeuwt: ‘Je gaat dood!’ Dat is bepaald geen rooskleurig vooruitzicht voor een tiener die zich verveelt voor de lokale buurtsuper. Dat realiseerde de beroemde boosdoener zich de volgende ochtend ook. Met een houten kop en een dikke kater postte Posthuma op Instagram – heel tactisch vóórdat de beelden online uitlekten – dat hij hulp gaat zoeken voor zijn alcoholverslaving.

‘Tijdens een livestream van Douwe Bob lag er coke op tafel’

Wat vindt Douwe Bob van zichzelf?

‘Ik heb een serieus alcoholprobleem waarvoor ik me nu ga laten behandelen.’

Wat vinden wij van Douwe Bob?

Die zal voorlopig wel de bob zijn.

Wat vinden anderen van Douwe Bob?

Dyantha Brooks - presentatrice Shownieuws

Eind oktober vierde Douwe Bob dat hij tien jaar in het vak zat met een groot optreden in een uitverkocht Tivoli. Na zijn optreden gunde Shownieuws hem een mooi pr-moment: ze hadden een live-verbinding met de concertzaal geregeld. Presentatrice Dyantha Brooks werd in de repetitie, 5 minuutjes daarvoor, echter afgesnauwd door de zanger die haar toebeet dat ze 10 seconden vooraf pas weer tegen hem mocht beginnen te praten. Live in de uitzending informeerde Brooks of hij altijd zo streng en onaardig is als hij van het podium af komt. Daarop liet Douwe Bob doorschemeren dat hij vooral onaardig tegen de media is en dat Shownieuws ‘niet de eerste op mijn lijstje’ is. Onmiddellijk kapte Brooks het gesprek af; tot een interview kwam het niet. Guido den Aantrekker riep hem toe: ‘Zoek het lekker uit verder!’ Bij het afsluiten van het onderwerp zei Brooks: ‘Hij mag van mij weer drie fans bezwangeren vanavond!’ Brooks zegt nu tegen Revu: ‘Ik heb op dat moment gezegd wat ik ervan vond. Eigenlijk wil ik over Douwe Bob niks meer zeggen, want het wordt allemaal weer opgepakt en uitvergroot. Van dat bezwangeren zei ik in the heat of the moment.’

Johan Derksen - moppersnor

In Vandaag Inside: ‘Dit is mijn wereld helemaal niet. Ik heb domme dingen gedaan in mijn leven – daar wil ik af en toe nog weleens wat over vertellen, maar vanavond niet – maar als hij drie dames tegelijk in verwachting maakt, dan is er met die jongen en zijn verantwoordelijkheidsgevoel ook wel het een en ander aan de hand. Dan denk ik: dan kun je wel de popiejopiezanger met tatoeages in je nek zijn, maar dat doe je niet, want die kinderen komen heel veel tekort door de escapades van geile papa, hè?’

Yvonne Coldeweijer - juicekoningin

Op haar juicekanaal Life of Yvonne: ‘Douwe Bob gaat snel de afkickkliniek in. Vanwege een alcoholprobleem. En coke natuurlijk, maar dat staat er niet bij, want dat klinkt minder gezellig. Dat weet ie van André junior en van Tino. Douwe is al aan het draaien voor zijn docu, dus kunnen ze deze slachtofferrol meteen meepikken.’

Patty Brard - showbizzkenner

In Shownieuws: ‘Ik vind het altijd zo frappant dat iedereen die in rehab gaat en wat aan zijn drankprobleem gaat doen, nooit zegt dat daar dan ook nog andere problemen spelen. Want meestal is het niet alleen drank, maar ook drugs. Maar dat wordt dan gezien als rock-’n-roll.’

Jaap van de Venis - redacteur De Speld

‘Voor ons satirisch onlinenieuwsmagazine had ik de volgende kop bedacht: “16-jarige jongen zwanger na klap van Douwe Bob”. Ik ben helemaal geen Douwe Bob-kenner, maar ik combineerde twee bekende gedragingen van hem tot één grappig bedoeld nieuwsfeitje. De media duiken er altijd gretig op als er weer iets rondom Douwe Bob speelt. En het wordt ook altijd goed gelezen als we iets over hem schrijven. Er is altijd wel wat over hem te doen, er is altijd reuring, dat heeft hij een beetje over zich. Hoe ik hem zie? Hij kan beter zingen dan ik, heeft meer vrouwen zwanger gemaakt dan ik en omdat zoveel mensen een mening over hem hebben, is hij heel interessant voor satirisch-komische artikelen. Maar ook voor komieken en hun shows is hij dankbaar materiaal en een interessant figuur. Hij is geen grijze muis, er zijn miljoenen Nederlanders over wie we níét zo schrijven op dagelijkse basis. In die zin hebben we Douwe Bob dus ook wel nodig en mogen we hem eigenlijk wel bedanken.’