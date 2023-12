PVV’er Martin Bosma wil wéér Kamervoorzitter worden, is driemaal scheepsrecht?

Wie krijgt volgende week donderdag de voorzittershamer in handen? De NOS meldt dat er drie namen rond gaan in de wandelgangen: GroenLinks/PvdA-Kamerlid Tom van der Lee, VVD'er Roelien Kamminga en, voor de derde keer, PVV-Kamerlid Martin Bosma.

Martin Bosma

De PVV'er loopt al een behoorlijke tijd – zo'n 17 jaar - rond op het Binnenhof. Op de site van de Tweede Kamer is te lezen dat Martin erg trouw is aan de inmiddels grootste partij van Nederland: 'Ik ben PVV'er van het eerste uur. Toen Geert vertrok bij de VVD in 2004, heb ik me bij hem aangesloten.'

Bosma heeft voor zijn overstap naar de politiek een indrukwekkende carrière opgebouwd als journalist. Zo begon Bosma op zijn zeventiende bij een kleine krant in de Zaanstreek en eindigde hij in de 'Big Apple', waar hij werkte voor ABC News, CNN en RTL. In New York haalde hij ook nog een Master aan de New School for Social Research.

Toch besloot Martin Bosma zijn carrière als journalist op te geven om zijn steentje bij te dragen in Den Haag, bij de Partij voor de Vrijheid. Wanneer de PVV'er begint bij Geert Wilders, krijgt hij de titel 'stagiair'. Inmiddels is hij al 17 jaar Tweede Kamerlid voor de partij van Wilders.

Bezwaren

Een droom die Bosma duidelijk niet op wil geven is de functie van Kamervoorzitter. Waar hij al eerder in 2016 en 2021 probeerde deze job binnen te slepen, probeert hij het nu gewoon nog een keer. De NOS meldt dat er echter wel wat bezwaren kleven aan de PVV'er. Bosma heeft namelijk geen afstand genomen van het feit dat zijn partijleider tijdens de Algemene Beschouwingen in 2015 de Tweede Kamer een ‘nepparlement’ noemde. Ook vanwege het pleidooi van de PVV voor een hoofddoekjesverbod in het parlement, vragen verschillende Kamerleden zich af of Bosma de juiste kandidaat is.

Volgende week donderdag - op 14 december - zal Bosma uit zijn lijden worden verlost, aangezien dan bekend wordt gemaakt wie de voorzittershamer in handen krijgt. De stemming kan lang duren, dus de agenda is voor de hele dag leeggehaald.