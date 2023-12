Kritiek op Jandino Asporaats FC Kip: 'Kip smaakt naar zaad'

Wat is er allemaal te doen geweest rondom FC Kip?

Het leek een beetje op een fabeltje over een kippenrestaurant. De bekende rubriek FC Kip uit de vroegere Dino Show van Jandino Asporaat werd nieuw leven ingeblazen. Het werd een échte kippenzaak in Rotterdam die haar deuren op 22 november opende. Met groot gebaar had de beroepsgrappenmaker zijn horecazaak al weken van tevoren aangekondigd. Zelfs compleet met filmpjes waarin hij deed alsof hij de bouwvakkers hielp. Ook werd zijn typetje Judeska ingeschakeld om de boel wat op te hitsen en te promoten. Vijf dagen na de opening bleek Asporaats kippendroom nog mooier te zijn dan verwacht. Naar eigen zeggen werd hij overrompeld door het megasucces en kwamen mensen uit alle hoeken van Nederland en België massaal naar Rotterdam om FC Kip te zien en proberen. Asporaat op Instagram: ‘De vraag is zo groot, de rijen zo lang, dat wij pas een week open zijn en nu alweer moeten gaan verbouwen. Dit is gekkenhuis!’ Drie dagen lang ging de zaak dicht om de keuken twee keer zo groot te maken. Een forse inschattingsfout in het ondernemerschap dus? Welnee: overrompeld door het succes.

Bleef het na de heropening ook zo’n succes?

Integendeel. Of het nou aan de vetfilters boven de grill lag of aan slapende filters op sociale media, ineens werd het succesverhaal rap gefileerd en bleef er vooral een hoopje ellende over in de comments. Zo zouden de gevraagde prijzen voor hamburgers, kipburgers en buckets met kipstukjes veel te hoog zijn. Felle kipkritieken fladderden om ons de oren, zoals: ‘Veel te duur en kwaliteit van het eten zelf laat te wensen over’ en ‘Dit is zwaar overhypet en totaal niet lekker.’ In de eerste week na opening was het Google review-cijfer een zware onvoldoende: 3,3! Niet veel later na dit dieptepunt kwamen er enorm veel reviews bij en steeg het cijfer naar een 4,2. Alsof Asporaat even een Dotannetje had gedaan met een trollenleger of door mensen aan te sporen goede recensies te schrijven. Zelf ontkent de cabaretier dat in alle toonaarden.

Hoewel het eerder een hele kippenkluif blijkt te zijn om recensies binnen te harken, gaat het restaurant vandaag binnen een paar uur van maar 3 sterren naar ruim 4 sterren

Wat vindt Jandino Asporaat van zichzelf?

‘Nu ik ouder word, wil ik meer, ik wil ook verdieping.’

Wat vinden wij van Jandino Asporaat?

Misschien moet hij zich eerst eens verdiepen in een krokant stukje kip.

Wat vinden anderen van Jandino Asporaat?

Michella Kox - realitykippetje

‘Nee, ik kom niet in zijn restaurant. Dat is in Rotterdam, ik kom uit Arnhem. Als ik in de buurt zou zijn, zou ik uit nieuwsgierigheid zeker even gaan kijken. Ik ken hem als cabaretier, maar ik vind hem niet grappig, het is niet mijn humor. Smaken verschillen over wat mensen grappig vinden of niet grappig vinden. Ik vind het niet grappig wat hij doet, ik heb niet zoveel met typetjes en zo.’

Bridget Maasland - presentatrice

In RTL Boulevard: ‘Jandino’s restaurant FC Kip is nog maar twee weken open en nu al razend populair, maar wie een blik op de onlinereviews werpt, ziet dat die niet allemaal even mals zijn. Van “niet kakelvers” tot “te duur”; werkelijk waar alles komt voorbijgevlogen.’

Google Review - de zeikerds

Een greep uit de kritieken: ‘Natte en sompige burgers. Gewoonweg goor en dan de prijs, nooit meer. Kip is veel te zout, milkshake veel te dun. Je moet buiten 45 minuten wachten. Het eten was vies, de kip smaakte niet naar kip, patat was koud. Eten was niet te vreten, hamburgers met vissmaak, friet was koud. De kip is hetzelfde als de diepvrieskip in de supermarkt. Eten was helaas niet lekker, veel te zout, had er meer van verwacht. Zitplaats erg krap qua beenruimte. De burger kan beter en werd gewoon in de doos gegooid. Jammer dat saus in zakjes komt i.p.v. bakjes om in te dippen. Kipburger was gewoon een burger die je thuis zelf frituurt. Kip is veel te zout, milkshake is veel te dun, lijkt net chocomel, ook is het veel te duur, 40 Euro voor 1 persoon en had daarna nog honger. Eten is niet beter dan Mac, geef mij maar Mac. Kip smaakt naar zaad. Helaas het was verre van lekker, de burger had een rare smaak, na twee happen kon ik 'm niet verder eten, de kip smaakt vies met een rare nasmaak, frietjes waren aan de koude kant en te zoutig, ik ben zeer teleurgesteld.’

Google Review - de smullerds

Een greep uit de complimenten: ‘Je moet hier echt een keertje heen, je kan zelfs met een glijbaan naar beneden toe, naar het restaurant. Het is eten is erg goed voor een fastfoodrestaurant met enkele bijzondere keuzes op het menu. Lekker gegeten en gedronken, vriendelijk personeel. Vers en lekker eten, goede en snelle service, schoon binnen en leuke sfeer. Ga zo door en ik hoop dat er meer restaurants worden geopend. Super lekker en mals! Prijzen vallen reuze mee, mensen houden van overdrijven. Het is een mooi ingericht en sfeervolle zaak. Personeel is zeer vriendelijk. De kip is aan de zoute kant en de patat is prima. Het is lekkerder dan MAC en KFC. Goede kwaliteit voor een mooie prijs. Geweldige ambiance en het eten is top.’

Jörgen Raymann - collega

‘Ik heb Jandino vanaf het begin mogen meemaken. Hij is van heel ver gekomen. Als gezin hebben ze het heel zwaar gehad toen hij nog klein was. Zijn moeder heeft haar kinderen opgevoed met weinig middelen en alle liefde die ze maar in zich had. Ik ben er ontzettend trots op dat hij zijn dromen waarmaakt. Hij heeft niet alleen FC Kip, maar ook nog een heel natuurpark op Curaçao dat hij exploiteert. Toen hij begon met De Dino Show, deden wij de productie. In de tijd dat we starten met FC Kip als onderdeel van het programma, sprak hij al de wens uit dat hij ooit een restaurant met dezelfde naam wilde beginnen. En verdomme, hij heeft het geflikt. Hij heeft veel ondersteuning van zijn broer Kenneth, met wie hij samen onderneemt. Jandino is een theaterbeest, dus theater is voor hem op zich geen werk. Ondernemen doet hij met heel veel overtuiging en liefde. Met een grote smile op zijn gezicht komt hij als Judeska in het restaurant om de mensen te entertainen. Niets is hem te veel. Hij heeft een enorme focus en dat vind ik vreselijk knap.’