Wie denkt Jandino Asporaat wel dat hij is?

Nu hij op een lager pitje is gezet bij SBS, zal de tv- en theaterbreak minimaal zes maanden duren om meer tijd te maken voor andere dingen.

De carrière van Asporaat lijkt meer en meer op een lauwe mix van best aardig entertainment gevolgd door lange perioden van nietsdoen.

Asporaat verdween in de zomer van 2017 in de anonimiteit, verloor in 2018 zijn contract bij RTL en deed zodoende anderhalf jaar lang niets nieuws op tv, behalve de kijker storen met zijn penetrante piepstem in ongevraagde herhalingen. Die pauze van achttien maanden smaakte blijkbaar goed, want nu hij bij SBS6 ook niet zo lekker draait, knijpt hij er wéér zes maanden tussenuit. Toch is – of was – Asporaat een productieve artiest. Zijn eerste avondvullende theatervoorstelling Antilliaanse Pot ging in 2006 in première; met deze en de volgende twaalf shows tourde hij telkens één of twee jaar, om direct daarna klaar te staan met een nieuwe voorstelling.

Is het een beetje een makkelijk mannetje, die Jandino?

Dat moet je eens aan Gordon vragen. Toen de twee in 2016 aan elkaar werden gekoppeld als komisch duo in Alles Mag op Vrijdag, bleek de samenwerking zeer stroef te verlopen. Gordon ergerde zich aan de net zo praatgrage Asporaat. Het vijandelijke sfeertje tussen de twee haantjes escaleerde dusdanig dat Gordon wegliep van de set. Op zijn beurt stoorde Asporaat zich mateloos aan Gordon en Gerard Joling als zij samen in het programma aanwezig waren: ‘Ze luisteren niet, ze doen maar wat ze willen, ze maken ruzie met elkaar.’ Gordon, nooit te beroerd om een collega af te vallen, deed nog een duit in het zakje door Asporaat persoonlijk aan te vallen: ‘De hele dag dat kutgeluid van die kutstem.’

Wat moeten we weten over Jandino Asporaat?

Geboren in 1981 op Curaçao. Werkte na zijn opleiding kort als schilder, maar de rare kwast richtte zich liever op stand-upcomedy. Was als tekstschrijver onder meer verbonden aan het programma Raymann is Laat. Flopte dit jaar finaal met zijn SBS-show Dino & Friends in New York, maar zal in het collectieve geheugen eeuwig voortleven als Judeska van het fictieve fastfoodrestaurant FC Kip. Is getrouwd met jeugdliefde Shirley, met wie hij twee kinderen heeft.

Wat vindt Jandino Asporaat van zichzelf?

‘Ik heb een ongegeneerd geloof in mezelf.’

Wat vinden wij van Jandino Asporaat?

Wij geloven in een succesvolle carrière, maar dan wel als fastfoodbereider in een kippentoko.

Wat vinden anderen van Jandino Asporaat?

GORDON kritische collega

‘Jandino vind ik een onwaarschijnlijk groot talent. In het begin vond ik hem helemaal niet zo grappig. Eigenlijk vond ik alleen het typetje Judeska leuk, dat doet hij briljant. Maar zijn stem irriteert me behoorlijk. Hij heeft een heel snerpend stemgeluid. Ik zeg dat ook gewoon eerlijk tegen hem, dat hij een kutstem heeft. Hij is bloedirritant, maar geen verkeerde kerel. De combi Gordon & Dino was geen succes. De mensen vonden het niet leuk, ik heb geen idee waarom. Als je naar zijn films kijkt waarin hij al die typetjes speelt: die jongen is zó talentvol. Ja, je houdt ervan of niet. Ik hou er wel van. Hij heeft een heel ondeugende en seksistische humor; zijn seksgrappen zijn super. Hij is ook altijd bezig over de grootte van zijn apparaat, omdat hij donker is. Nou, ik heb nieuws voor je: volgens mij heeft hij een kleintje. Nee, ik heb ’m nog niet gezien. En dat wil ik ook niet.’

SHARON PIEKSMA Miss Nederland

‘Jandino Asporaat? Komt me heel bekend voor, maar ik moet hem eerst even googelen hoor, wacht even. Jan? Dino? Oh, wacht, ik zie hem verschijnen. Ik ken hem niet zo goed, maar op tv is hij wel grappig. Judeska? Nooit van gehoord. Ik heb weleens stukjes van Jandino’s shows gezien, dat ze met z’n allen van een schuine vloer af glijden, maar ik hou meer van droge humor. Ik ben wat minder van de clowns en de komieken. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, logisch dat ik van Rotterdamse humor houd. Is Jandino ook opgegroeid in Rotterdam? Dat wist ik niet.

JÖRGEN RAYMANN comedypappa

‘We zagen al vroeg de potentie van Jandino. Eerst maakten we Comedy at Work, toen De Dino Show. Daarna is hij gaan vliegen. Momenteel is hij een van de succesvolste entertainers van ons land. Jandino is niet alleen populair, maar hij heeft zijn shit ook goed voor elkaar. Daardoor kan hij het zich prima permitteren om er een half jaar uit te gaan. Hij heeft het showelement van stand-upcomedy naar een next level gebracht. Sommigen vinden zijn humor makkelijk, maar ik zeg: het is herkenbaar voor een grote groep. Die gemene deler met jouw publiek weten te raken en hele zalen los te krijgen is juist erg moeilijk. Zijn slechtste eigenschap? Misschien wel zijn ongeduld. Hij vraagt veel van de mensen met wie hij werkt, maar dat komt voort vanuit zijn enormedrive.’

HENNY HUISMAN showbizzveteraan

‘Jandino komt van Curaçao, ik heb al jaren een huis op Bonaire. Ik heb wel wat met de Antillen, maar niet met Jandino. Ik begrijp zijn humor niet. Ik kan niet om hem lachen. Als Antilliaanse of Surinaamse mannen zich gaan verkleden, is dat vaak als vrouw. Dat zagen we ook al bij Tante Es van Jörgen Raymann. Mensen uit die landen moeten daar om gillen van het lachen, maar ik kan er nog geen glimlach van krijgen. Ik heb weleens bij Tante Es in het programma gezeten, maar ik praat liever met Raymann als man. Als mannen vroeger in mijn Soundmixshow de damesgroep Luv gingen nadoen, vond ik dat ook al niks. Ik vind het niet verfijnd, te clownesk.’

JOËL SENIOR locatiemanager KFC Rotterdam Binnenwegplein

‘Je hoeft geen ervaring te hebben om bij ons te werken. Dat Jandino het vak kent via FC Kip, is natuurlijk wel een pre. Als hij klantvriendelijk is en goed Engels spreekt, mag hij gerust komen solliciteren. Maar het zou natuurlijk wel een beetje gek zijn als die grapjas hier de chickenwingsstaat te bereiden.’