Wie denkt Famke Louise wel dat zij is?

Op internet gaat het taalgebruik rond vlogster, model en zangeres Famke Louise Meijer (20) veel verder. En na haar optreden op Noorderslag laten ook recensenten geen spaan heel van haar zangkunsten.

Haar optreden op Noorderslag is de grond in geboord. Kan Famke Louise een beetje tegen kritiek?

Ze is behoorlijk wat gewend. Sinds ze op haar 15e samen met haar toenmalige vriend Snapking begon met het online zetten van practical jokes (pranks), krijgt ze gigantische bakken digitale schijt over zich heen. En nog steeds krijgt ze na iedere vlog of nieuwe single het advies zelfmoord te plegen of hoopt een volger dat ze wordt aangereden door een bus. ‘Waarom gooit deze chick zichzelf niet weg?’ schreef laatst iemand. Of: ‘Slecht man. Echt nep. En wat is ze lelijk. Zou jij haar doen?’ Bij een optreden stonden eens twee meiden vooraan met ‘kankerhoer’ op hun T-shirt. Op het podium krijgt ze bekers bier tegen haar hoofd. Na de jarenlange en aanhoudende storm van scheldpartijen, doodswensen en dislikes maken die paar recensies in de krant haar de pis niet lauw.

Maar eh, kan ze nou zingen of niet?

Professionals zullen tactvol zeggen dat ze er nog aan kan werken. Het is een publiek geheim dat er in de mix van haar singles gebruik wordt gemaakt van flink wat Auto-Tune om de toonhoogte van haar zanglijnen te meten en te veranderen. Met zo’n audioprocessor worden Famkes onzuivere zangpartijen gecamoufleerd. Live is dat een stuk lastiger. Toch blijft ze doorgaan met zingen. Omdat ze het leuk vindt én omdat haar (bewerkte) singles wél gigantisch scoren.

Noem me dan maar hoer

Wat moeten we weten over Famke Louise?

Geboren in Almere als Famke Louise Meijer. Woont sinds 2016 in Hoogezand. In datzelfde jaar start ze een eigen Youtube-kanaal. Scoort in 2017 met haar debuutsingle Op Me Monnie een monsterhit, die in een week tijd meer dan 3 miljoen keer wordt bekeken en op Spotify zelfs de Nederlandse hitlijst aanvoert. Ook de daarna volgende single Vroom scoort weer miljoenen views. Groeit snel uit tot grote ster – met grote contrasten tussen liefhebbers en haters. Heeft een relatie met rapper Ronnie Flex, die vorig jaar tijdens zijn verkering met Famke Louise vader werd van een dochtertje bij zijn ex-vriendin.

Wat vindt Famke Louise van zichzelf?

‘Mensen zeggen vaak dat ik zelfmoord moet plegen. Maar kijk, dat ga ik gewoon niet doen. Met zelfmoord moet je ook helemaal niet spotten, vind ik. Noem me dan maar hoer.’

Wat vinden wij van Famke Louise?

Met hoeren moet je ook niet spotten, vinden wij.