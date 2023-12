Cabaretier Andries Tunru vertelt het verhaal achter 'k*twijf' bij Lingo

Behalve in grappen maken ben je ook goed in lawaai maken. Je weet jezelf goed te verkopen, want we hebben je al voorbij zien komen in De slimste mens en Lingo. Aan dat woordspelletje kleefde trouwens nog wel een grappig verhaal, iets met je ex die een kutwijf was, toch?

‘Haha, ik deed samen met mijn broer Vincent mee. Vooraf hadden we een grapje bedacht, gewoon voor de fun. Ik had er nooit bij stilgestaan dat het misschien handig zou zijn voor mijn carrière. Toch heeft het me wel wat bekendheid opgeleverd, omdat er hier en daar wat over gepubliceerd is. Ineens werd dat hét ding waar de jongere mensen mij van kennen. Ik word er nog best wel vaak aan herinnerd.’

Even voor de mensen die de bewuste aflevering hebben gemist: de anekdote in een notendop?

‘Dan moet ik toch even bij het begin beginnen. Mijn broer en ik hadden een algoritme geschreven voor Lingo. Vooraf hadden we een soort studie gemaakt naar de mogelijkheden, gelet op klinkers, medeklinkers en woordlengte. Normaal gesproken starten goed voorbereide teams bij dit woordspelletje altijd met een openingswoord dat veel klinkers per startletter bevat, zoals “niveau”. Daarover hebben wij zitten nadenken en wij zeiden tegen elkaar: dit kan veel makkelijker en handiger. We bedachten dat we een computerprogramma konden schrijven waarin we alle woorden van de Nederlandse taal zouden sorteren op startletter en woordlengte. Dat laatste was belangrijk omdat je zowel spellen krijgt met vijf- als met zesletterwoorden. Op die manier hebben we eerst tabellen laten genereren met alle vijf- en zesletterwoorden beginnend met een a, met een b, een c enzovoort. Toen hebben we een tweede programma geschreven die ging tellen hoe vaak een bepaalde vervolgletter voorkomt. Daar hebben we een gewogen score aan gehangen, waarna we een derde programma hebben geschreven dat ging genereren wat de optimale drie startwoorden zijn in beurt één, twee en drie, inclusief alle belangrijke klinkers en medeklinkers voor die startletter en die woordlengte. Zo had het computerprogramma berekend dat we op een gegeven moment het woord “kutwijf” moesten spelen. Voor het zesletterspel beginnend met een k, moesten we eerst “korist” spellen vanwege de “o” en de “i”. Daarna “klaren” met de “a” en de “e”. In het Nederlands is er maar één zesletterwoord met de “u” en de “ij” en dat is dus “kutwijf”. Vooraf hadden we de woorden onderling verdeeld en eigenlijk had mijn broer dat woord moeten spelen, maar hij zei vooraf al dat hij niet zeker wist of hij het zou durven. Ik had hem nog op het hart gedrukt: “Joh, dan maak je er een grapje van en zeg je gewoon dat het over je ex gaat.” In het bewuste fragment dat op tv is uitgezonden, zie je terug dat het eerste zesletterwoord dat we moesten spelen, met een “k” begint. Mijn broer twijfelt even, maar zet dan “korist” in. Dat was eigenlijk mijn woord; mijn broer drukte dus zijn snor. Toen moest ik dus dat omstreden woord spelen. Dus ik zei: “Mijn ex: K-U-T-W-IJ-F.” Dat heeft heel wat stof doen opwaaien. Achteraf vind ik het heel grappig dat zo’n toevallig moment best bepalend is geweest voor mijn bekendheid.’

Bevindt er zich ook echt een kutwijf in jouw exenkring?

‘Nee hoor, het was gewoon puur een handige tool voor het spelletje. Het is niet zo dat ik dit platform wilde gebruiken om met iemand af te rekenen, haha.’