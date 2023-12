Leon Verdonschot: 'Pieter Omtzigt is de man die van Wilders de garantie wil dat hij de rechtsstaat respecteert'

Beste Pieter Omtzigt,

Dat we een Tweede Kamer hebben met nieuwe verhoudingen, werd afgelopen week duidelijk bij het eerste landbouwdebat. Nederlandse boeren hebben vele jaren meer mest over hun velden mogen uitrijden dan boeren in veel andere Europese landen. Om dat zo te houden, deed minister Schouten van Landbouw enkele jaren geleden beloften aan Brussel, over strengere controles op fraude. Van die beloften is geen ene moer terechtgekomen, dus verloor Nederland uiteindelijk zijn uitzonderingspositie. Vanaf volgend jaar mogen Nederlandse boeren minder mest uitrijden. Overtredingen begaan, verbetering beloven en die beloften niet nakomen, dat heeft consequenties: een kind snapt dat.

Maar ja. Een kind misschien wel, maar onze Tweede Kamer wordt inmiddels drukbevolkt door types die én graag doorgaan met boeren wijsmaken dat verduurzaming van de landbouw helemaal niet onvermijdelijk is, én die graag Europa overal de schuld van geven, ook van de gevolgen van jaren zélf de milieuregels overtreden. Dus stond het gloednieuwe BBB-Kamerlid Cor Pierik landbouwminister Adema voor te houden: ‘Nederland moet in Brussel met de vuist op tafel slaan.’ Niets zo pijnlijk als een dader die zichzelf een slachtoffer waant. En dan op tafel slaat, met een vuist vol verwarring.

Maar het kan nog veel erger. Er kwam nog een ander voorstel langs afgelopen week. Ook de nieuwe Kamercommissie Defensie kwam bij elkaar. Er stond een belangrijk punt op de agenda: het ‘besluitpunt steun Oekraïne in 2024’. Na een jaar en negen maanden aan Russische agressie is de behoefte aan militaire en humanitaire steun groter dan ooit. Juist de zekerheid van onverminderde steun op lange termijn is cruciaal. In Oekraïne wordt de vrijheid bevochten. Van het land zelf, en uiteindelijk die van ons.

Van Thierry Baudet weten we dat hij Poetin bewondert. Hij hield in de Tweede Kamer ooit een lofzang op de ‘mannelijke, viriele’ leiders van Rusland, waar onze ‘verwijfde’ politici zo schril tegen afsteken. Poetin is de man die Baudet eigenlijk zou willen zijn; in zijn stoutste dromen ruikt de Russische dictator zelf naar lavendel. Baudet was deze week gespeeld woedend omdat zijn fractie een week is geschorst, omdat ze zich voor de zoveelste keer niet hadden gehouden aan de regels voor het opgeven van neveninkomsten. Ook hier weer: wat is dat toch met rechtse populisten, zogenaamd altijd voor law and order, dat ze zo’n moeite hebben om te aanvaarden dat ook éígen overtredingen consequenties hebben? In het Rusland van Poetin loopt het anders af met oppositieleden: die verdwíjnen.

Geert Wilders heeft altijd omzichtiger dan Baudet om Poetin heen gedraaid. Maar wat afgelopen week gebeurde was veelzeggend, en letterlijk levensgevaarlijk. De PVV stelde in de Kamercommissie voor om die steun aan Oekraïne voor het komend jaar controversieel te verklaren. Dat zou het einde van die steun betekenen.

U bent de man die van Geert Wilders de garantie wil dat hij de rechtsstaat respecteert. Ik mag aannemen dat u ook de man zult zijn die van de leider van Partij voor de Vrijheid de garantie wil dat Nederland blijft staan voor precies die vrijheid, ook in Oekraïne.