Kim Holland: 'Of ik Miljuschka geschikt vind voor een pornofilm? Ja, natuurlijk!'

Wederom ophef over het maatje meer van Miljuschka Witzenhausen. Het zat er dik in dat ze weer eens aan de beurt was, toch?

Het lag inderdaad in de lijn der verwachting dat mensen in de media weer eens over elkaar zouden rollebollen vanwege de plussize van Witzenhausen. Al in 2019 barstte de discussie los toen ze schaars gekleed de cover van de Grazia sierde met als thema The Body Issue en als quote ‘Het moet geen lijdensweg zijn om dun te worden’. Het was de eerste keer dat er voor een plussize-model was gekozen om op de voorkant van het betreffende damesblad te poseren. Zelf was tv-kok Witzenhausen, die erom bekendstaat graag en veel te eten, er dik tevreden over. Haar bijna één miljoen volgers op Instagram schrokken echter. Niet vanwege de voluptueuze rondingen van mollige Miljuschka, maar vanwege het feit dat zij werd gezien als plussize-model.

Over dat laatste bestaat nu, vijf jaar later, geen twijfel meer toch?

Dat klopt. Het ligt er dik bovenop: Witzenhausen is in vijf jaar tijd van 75 kilo naar bijna 100 kilo gegroeid. De televisielekkerbek, die een volle nicht is van Willem Holleeder, is met haar 1,65 meter lengte niet meer netjes weg te zetten als plussize-model, maar valt onder de categorie ‘moddervet maar zielsgelukkig’. Met een figuur waar ze in de zeehondenopvang van Pieterburen stinkend jaloers op zouden zijn, realiseert Witzenhausen zich op Instagram dat ze in 2024 flink ‘aan de bak’ moet: ‘Mijn cholesterol is twee keer te hoog.’ Van de kokende levensgenieter, die overigens vol zelfspot zit en heerlijk humoristische filmpjes van zichzelf op sociale media deelt, weten we dat ze een gruwelijke hekel heeft aan sporten. Toch gaat het ervan komen: ‘Ik ga, ik krijg het bijna m’n strot niet uit, gezond eten en sporten. En daar ga ik proberen plezier in te vinden.’ Overigens heeft ze zichzelf al een vrijbrief geschreven om na een paar weekjes alweer alle remmen los te gooien: ‘Laten we kijken of ik februari nog kan volhouden.’

‘Wij zien eigenlijk alleen maar een zelfverzekerde, mooie vrouw’

Wat vindt Miljuschka Witzenhausen van zichzelf?

‘Ik ben trots op m’n vetjes, putjes en lovehandles.’

Wat vinden wij van Miljuschka Witzenhausen?

Van ons mag het best een onsje meer zijn.

Wat vinden anderen van Miljuschka Witzenhausen?

Lenie ’t Hart - oprichter Zeehondencrèche Pieterburen

‘Ik vind het hartstikke belachelijk dat mensen zich bemoeien met het figuur van iemand anders. Hoe Miljuschka Witzenhausen eruit wil zien, mag ze zelf weten en daar moet je met respect naar kijken. Als zij 100 kilo wil wegen, is ze daar vrij in, als ik het maar niet hoef. Als ze er plezier aan beleeft en de risico’s voor zichzelf neemt, is het toch goed? Waar bemoeien we ons mee? Ja, ik ben tevreden met mijn eigen figuur. Ik woog altijd 52 kilo, maar ben nu ietsje meer. Maar goed, Ik ben 82 jaar, waar zou ik me druk om maken? Net als Miljuschka vind ik sommige dingen gewoon heel erg lekker. Daarnaast ren, doe en spring ik door het leven en heb ik net mijn rijbewijs weer verlengd. Daarvoor moest ik naar een arts en die vroeg of ik mijn benen nog kon bewegen. Daarop heb ik direct mijn ene been op zijn bureau geslingerd. Ik ben geslaagd. Dat er op internet mensen zijn die Miljuschka met een zeehond vergelijken, daar kan ik wel wat over zeggen. Een lekkere vette zeehond is zó goed! Als een moederzeehond om wat voor reden dan ook snel afvalt, wordt ook het opgeslagen gif aan het jong meegegeven in de moedermelk. Want in spek wordt gif bewaard; dat geldt voor zeehonden, maar ook voor Miljuschka. Dus als ze snel gaat afvallen, krijgt ze het gif binnen. Dat wordt dan opgenomen door het lichaam. Laat haar dus maar lekker vet blijven!’

Jan Roos - vrouwenexpert

‘De reden dat er op de catwalks bij grote modeshows van die graatmagere modellen rondlopen – van die androgyne spaghettislierten – komt doordat er in die modewereld alleen maar homo’s werken. Het is geen heteroseksuele man die het lekker vindt om op een of andere pannenlat te liggen. Elke man houdt van borsten en billen. Als ze een sixpack willen, dan willen ze liever een kerel. Een vrouw moet romig en vol zijn. Daar moet je van kunnen genieten, je moet erop kunnen liggen zonder dat het pijn doet en ze moet op jou kunnen zitten zonder dat het zeer doet. Een heel dunne vrouw voelt gewoon onprettig aan. Vrouwen zonder rondingen doen me denken aan mannen en daar heb ik niet zoveel mee. Modellen met zo’n afgetrokken dunne kop, die op mannen lijken omdat ze geen tieten en billen hebben, dat zijn net gepen. Als je daar als man opgewonden van wordt, is er iets niet goed met je. Dus Miljuschka is gewoon een lekker wijf. Ik ken haar niet persoonlijk – haar oom ben ik weleens tegengekomen – maar ik kijk weleens op haar website, want ik vind dat ze lekker kan koken en mooie recepten heeft. Dus als Miljuschka een keertje tijd heeft, kunnen we wel een potje dirty DM’en.’

Kim Holland - erotiekonderneemster

‘In de erotiek is het belangrijk dat je uitstraalt dat je blij bent en dat je jezelf lekker vindt. Dat noemen we seksueel zelfvertrouwen. Als je dat uitstraalt, ben je in elke vorm mooi en kun je begeerlijk zijn. In de meeste gevallen wensen mannen bij vrouwen toch wel een beetje vet op de heupen en wat vollere borsten. De heel iele, tengere modellen worden doorgaans als seksueel minder aantrekkelijk beschouwd. In die lezing worden vrouwen met een pondje meer dus wel zeker aantrekkelijk gevonden. Nou is Miljuschka natuurlijk ook een heel mooie meid. Ze heeft sprekende ogen en ze kan lekker bewegen. Ze geeft nu zelf aan dat ze wat wil afvallen en het past prima binnen haar personality om daar iets mee te doen. Of ik Miljuschka geschikt vind voor een pornofilm? Ja, natuurlijk zou ze heel erg geschikt zijn! Ik vind haar een heel sexy uitstraling hebben en ze heeft mooie vormen. Wat ik van haar weet, is dat ze een smulpaap is. Dat betekent dat ze een levensgenieter is. Wie kan smullen van eten, kan over het algemeen ook smullen van seks, want met die combinatie smul je van het leven.’