Kim Holland: 'Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is bij ons welkom voor een rol in een p*rnofilm'

Voor wie ook weleens entertainment volgt: waar kennen we Femke Wiersma nog meer van?

In 2010 deed ze mee aan Boer zoekt vrouw. Inderdaad al een agrarische opmaat naar de carrière die later zou volgen. De hoogblonde Wiersma was bijna vijftien jaar geleden hét lekkere ding van de plattelandse datingserie, waar bijna vijf miljoen mensen naar keken. Koeienboer Gijsbert Bakhuisen uit Abcoude zag in de slanke Wiersma zijn gedroomde boerenvrouw.

Niet veel later gingen ze samenwonen op zijn melkveehouderij. Wiersma was reeds moeder van zoontje Romke toen ze haar langharige rundveeman leerde kennen. Maar sinds de twee verkering kregen, ging het rap met de gezinsuitbreiding. In september 2012 werd dochter Marije geboren, in september 2014 volgde zoon Siem en in februari 2016 volgde dochter Hannah. Dat boer Gijsbert niet bij de geboorte van zijn eerste kind was omdat een zieke koe al zijn aandacht opeiste, maakte hij goed door wél bij de twee volgende bevallingen te zijn.

Door de berichten en brieven die Wiersma zelf via de website van BZV online publiceerde, leek het allemaal helemaal happy en prachtig wat er zich afspeelde op de melkveehouderij van die knappe koeienboer Gijsbert. Het ene kind na het andere werd geboren, het huwelijksfeest was één grote geluksdroom en het kon allemaal niet kapot.

Maar?

Het kon tóch kapot. Terwijl de lente van 2019 met lammetjes en kalfjes in alle hevigheid aan het losbarsten was en de zomer zelfs al nadrukkelijk aan de staldeuren rammelde, kwam er onverwacht verdrietig boerennieuws vanuit Abcoude. Boer Gijsbert had zijn droomvrouw Femke zien vertrekken. De twee waren drie jaar getrouwd en runden samen een gezin met vier kinderen. Bruut spatte het boerensprookje uiteen. Met de koeienstaart tussen de benen taaide Wiersma verdrietig loeiend af richting haar geboorteprovincie Friesland, waar ze zich vestigde in Holwerd.

Ze werkte onder meer als beleidsadviseur bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en werd beleidsmedewerker van de BBB-Tweede Kamerfractie. Sinds een jaar was ze gedeputeerde voor de partij met eveneens landbouw in de portefeuille. Op 2 juli 2024 werd ze in het Fries beëdigd als minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het eerste gedoe was er meteen al: gesteggel rondom de vraag of een debat over de dreigende mestcrisis nou wel of niet moest doorgaan.

‘Ze wordt omschreven als een toegankelijke, harde werker en dossiervreter die beschikt over veel inhoudelijke kennis’

Wat vindt Femke Wiersma van zichzelf?

‘Ik hou van aanpakken en piekperiodes, ik ben niet bang om vieze handen te krijgen.’

Wat vinden wij van Femke Wiersma?

Afzwaaiend minister Piet Adema liet bij het opruimen van zijn kamer een geschilderde wijsheid achter voor Wiersma, die hij ooit kreeg: ‘It is de boer al likefolle, oft de ko skyt of de bolle.’ Dat vinden wij dus ook.

Wat vinden anderen van Femke Wiersma?

Piet Adema - voormalig landbouwminister

Bij Omrop Fryslân: ‘Al op mijn tweede dag dacht ik ’s nachts in bed: dit moet klaar zijn, hier begin ik niet meer aan. Ik heb hele zware onderhandelingen gehad met het kabinet, maar er waren ook boeren en landbouworganisaties die tegen me zeiden: “Piet, je moet doorzetten”, en dat heb ik gelukkig gedaan. De balans werk-privé is in dit werk vreselijk moeilijk. Ik heb daarom veel respect voor Femke, want die heeft ook nog vier kinderen. Daarom wil ik ook tegen haar zeggen: let op de balans werk-privé. Als je er niet aan denkt, dan kan zo’n ministerschap je opvreten. Alles wat in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat – zoals een halve derogatie of een regionale derogatie – heb ik geprobeerd. Het is me niet gelukt. Ik hoop van harte dat het minister Wiersma wel lukt om afspraken te maken met de nieuwe Europese Commissie, want daar hebben onze boeren baat bij.’

Frits Wester - politiek verslaggever

‘Dat Wiersma minister zou worden, zag ik niet meteen aankomen. Aan de andere kant is het reservoir waaruit de BBB kan putten ook niet heel groot. Ik heb Wiersma vorig jaar bij de wielerronde van Surhuisterveen in Friesland gesproken. Als gedeputeerde kent ze het dossier deels, maar ze staat voor een vrij onmogelijke opgave. De mensen die BBB hebben gestemd, met name de boeren, verwachten natuurlijk heel veel. Vanuit de oppositie heeft de BBB allerlei dingen geroepen, maar het kan weleens heel lastig worden om die als bestuurder waar te maken. De marges waarin Wiersma kan bewegen, zijn echt heel smal. De kans dat ze daardoor veel mensen moet teleurstellen, is zeer reëel aanwezig. De tijd dringt. Wat betreft het mestprobleem en hun daarmee samenhangende financiële positie, moeten de boeren in september duidelijkheid hebben over wat er nou precies gaat gebeuren. Ik denk dat het lastig wordt om voor september al grote toezeggingen vanuit Brussel/Europa te krijgen.

Wat mij verder opviel: aangaande het debat over de mestcrisis hield Caroline van der Plas haar nieuwe minister eerst nog uit de wind door te zeggen dat ze niet voldoende was ingelezen. Wiersma reageerde daarna dat ze best voorbereid was en het debat wel wilde aangaan. Caroline moet er niet als een moederkloek boven gaan zitten. Wiersma moet nu zelf fietsen, de zijwieltjes mogen eraf.’

Kim Holland - erotiek-onderneemster

‘Wat me meteen opvalt aan haar: ze is een mooie meid met een mooie, krachtige uitstraling. Ik denk dat ze absoluut haar mening goed kan vertegenwoordigen. Doordat ze aan Boer zoekt vrouw heeft meegedaan, is ze ook gewend om met camera’s om te gaan. Ik verwacht veel leuke beelden van haar te zien en haar standpunten te horen. Nee, ik zei niets over standjes, ik had het over andere standpunten. Of haar uiterlijk afleidt? Nee, ik denk dat ze juist meer luisteraars krijgt doordat ze er zo leuk uitziet. Het is altijd aangenaam als je naar een mooi plaatje kijkt, maar ze heeft ook een sterke personality en kan volgens mij goed verwoorden wat ze vindt en wil. Deskundigen voorspellen geen lange ambtstermijn voor haar omdat de BBB niet alle beloftes kan waarmaken? De tijd zal het leren, we gaan het zien.

Of Wiersma bij ons welkom is voor een rol in een pornofilm, als ze op straat komt te staan? Haha, die vraag zag ik wel aankomen. Ik ga ervan uit dat zij als boerin wel weet hoe ze van seks moet genieten, ze heeft immers ook al vier kinderen voortgebracht. Bij ons is ze van harte welkom! Maar ik snap ook heel goed dat ze iets anders ambieert. Ze heeft trouwens wel iets ondeugends in haar oogopslag. Als je een paar mooie kijkers hebt, mag je best ondeugend de wereld in kijken. Mensen zouden veel ondeugender uit hun ogen mogen kijken en wat meer genieten en smullen van het leven. Ik hoop dat ze die ogen ook geregeld gaat gebruiken om de andere partijen te overtuigen. Of de boeren haar serieus zullen nemen of haar serieus willen némen? Haha, ik denk dat laatste sowieso, maar ik hoop voor haar ook vooral het eerste.’