De Amazone staat in brand. Alweer. Naar het schijnt staat de Amazone elk jaar in brand, maar nu fikt het allemaal nog wat feller dan anders. Hoeveel feller? Grote getallen. Zo en zoveel hectare, maar daar kan ik me maar moeilijk een voorstelling bij maken. Ze willen het ook weleens uitdrukken in voetbalvelden, maar ik heb nooit gevoetbald, dus dat zegt me ook al weinig.

Het is in ieder geval erg. Heel erg. Want duizend jaar oude bomen, met uitsterven bedreigde dieren en natuurlijk nog meer CO2 in de lucht. Op Facebook, Twitter en Instagram werd je een week of twee geleden dood gegooid met copy-paste-berichtjes die gingen van: ‘Met de Notre Dame waren de mainstream media er als de kippen bij, maar nu het tropisch regenwoud in de hens staat geven ze geen ene fuck!’

‘Hold my beer,’ zeiden de mainstream media en zij stortten zich op een inhaalslag in berichtgeving, die zich met name richtte op Bolsonaro, kloteklapper eerste klas: ‘Doet ie iets? Doet ie niets? Heeft ie het soms zelf aangestoken?’

‘Bemoei je met je eigen zaken,’ zei Jair ‘Liever een Dode Zoon dan een Homoseksuele Zoon’ Bolsonaro. Niet geheel onterecht: in het rijke Westen staat nagenoeg geen oerbos meer overeind. Hier hebben de woudreuzen van weleer allemaal plaats moeten maken voor akkerbouw, industrialisatie en verstedelijking. Alles voor de centen, want als puntje bij paaltje komt, ziet men liever de economie dan bomen groeien. Dus wie benne wij om de Brazilianen hun maximale financieel potentieel te ontzeggen? Precies: een hypocriet stelletje neokolonialisten.

En zo staan we weer eens met de mond gesnoerd en de armen over elkaar toe te kijken hoe de hele tyfusbende naar de tering gaat. Of nou ja, de mond gesnoerd, op het politieke wereldtoneel dan. Aan de borreltafel en in allerhande praatprogramma’s en opiniestukjes (joe!) kakelen we nog even verder. Lekker op z’n Oud-Hollandsch alles klein maken en op onszelf betrekken. Als we die bossen niet kunnen blussen, zullen we toch op z’n minst met het beschuldigende vingertje naar elkaar wijzen.

Zo hadden Jinek, Jort en Youp alledrie los van elkaar – zo niet pestpokken cynisch dan wel advocaat van de duivel spelend – iets geblaat over hipstercappuccino’s met sojamelk. De oprukkende sojateelt is tenslotte de woekerende kanker van de Amazone en het is altijd geinig om de vegetarische/veganistische Gutmensch pootje te haken. ‘Bullshit,’ factcheckte het NRC: de bonen voor zo’n beetje al die sojadrinkmeuk worden verbouwd in Europa en Canada.

Maar goed, uiteindelijk boils in Nederland de hele zaak dus down to de vraag: ‘Wat heb je in je koffie?’ En ondertussen brandt het Braziliaanse regenwoud in rap tempo verder.