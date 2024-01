'Geen corruptie klinkt goed, maar what about Everaldo?'

Brazilië heeft een nieuwe president. Weinig reden tot feest, want het is de misogynist, homofoob en racist Jair Bolsonaro. Een engnek die voor de camera’s, zonder te verblikken of verblozen, z’n politieke opponenten met geweld dreigt en de good ol’ militaire dictatuur van de jaren 60, 70 en 80 verheerlijkt.

De Volkskrant schaarde hem in het rijtje ‘daadkrachtige macho’s’ en ‘sterke leiders’ zoals Poetin, Trump en Erdogan, en nog een handjevol narcistische kloteklappers dat alles haat wat niet op henzelf – lees: man, hetero, semi-christelijk dan wel islamitisch – lijkt.

Fascisten ‘daadkrachtige macho’s’ en ‘sterke leiders’ noemen, riekt een tikkie naar De Telegraaf in hun hoogtijdagen – ‘Mussolini, dat is nog eens een daadkrachtige macho! En nu we het toch over sterke leiders hebben: Hitler!’ – maar het is in ieder geval wel meteen helder wat voor ranzig stuk vlees we in de kuip hebben.

Ik ga hier niet lopen doen alsof ik een kenner van de Braziliaanse politiek ben. Had de een of andere gematigde figuur de verkiezingen gewonnen, dan was het hele carnaval met veren in de kont en al langs me heen gegaan. Wat Bolsonaro de Brazilianen precies heeft beloofd in zijn campagne weet ik ook niet. Ik gok het oude populistische liedje dat alles wat kut is de schuld van links en de buitenlanders is, de economie en – aangezien Brazilië in Zuid-Amerika ligt – corruptie en zo, en dat deze zogenaamde outsider de boel wel effe komt fixen.

Ja, hij zal de gewone man wel gouden bergen hebben beloofd, want je wint geen verkiezingen enkel en alleen op de kracht van de uitspraak: ‘I would be incapable of loving a gay son. I prefer that he die in an accident than show up with some guy with a moustache.’

Maar wat ik me dan afvraag: heeft de gewone Braziliaanse man dan geen enkele homoseksuele vriend, vriendin, broer, zus, neef, nicht of whatever? Desnoods z’n kapper? Want als je daar in dat stemhokje staat, met dat rode potloodje in je klauwen, of hoe the fuck ze het daar precies doen, dan denk je toch: geen corruptie klinkt goed, maar what about Everaldo, onze altijd o zo vriendelijke geparfumeerde postbezorger? Wat zijn voor hem and his gay ass de gevolgen als Jair Bolsonaro president wordt?

Kijk, als er eenmaal een dictatuur is, een totalitair regime, en je ziet dat Everaldo door een peloton met mitrailleurs bewapende militairen wordt afgevoerd, dan moet je wel heel dapper zijn om er tussen te springen. Ga je ook niet doen, want zoals de meeste mensen ben je laf en/of heb je een vrouw en kinderen en een huis en een baan en een hond en wil je gewoon je leven leven. Snap ik.

Ik ben ook geen held. Maar dat je zonder pistool op je harses zo’n figuur democratisch in het zadel helpt? Echt, gewone Braziliaanse man, ik hoop dat Everaldo je post in de sloot flikkert en in je brievenbus pist.