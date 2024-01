Theo Maassen onder vuur om geweld jegens vrouw, exen én minnaressen

Wie het afgelopen seizoen van Zomergasten bekijkt, treft daar een opmerkelijk andere Theo Maassen aan dan we van hem gewend zijn. Niet de luidruchtige schreeuwlelijkerd, maar de gevoelige toehoorder. In aflevering drie spreekt hij met Oud-Kamervoorzitter Kadija Arib over het thema huiselijk geweld en moet Maassen zich inhouden wanneer hij hoort over onderdrukking van de, in dit geval, Marokkaanse vrouw. ‘Ik voel heel veel woede en word heel kwaad’, zo zegt hij over mannen die thuis hun handen niet kunnen thuishouden.

Juist die uitspraak komt in een ander daglicht te staan, nu hij door verschillende ex-vriendinnen en zijn eigen vrouw zelf wordt beticht van fysiek geweld. Al in zijn dertiger jaren verwondde hij, volgens de dame die het betreft, al eens een jeugdliefde. ‘Om mijn anonimiteit te waarborgen, kan ik niet vertellen welke schade ik precies opliep, maar laten we het houden op een hoofdwond’, zo vertelt ze aan Nieuwe Revu. ‘Soms moet er een dokter aan te pas komen om zoiets weer te laten genezen, maar in de meeste gevallen komt het zonder ingrijpen wel weer goed. Gelukkig was dat laatste ook bij mij het geval. Ik was vrij onzeker in die tijd en bleef me daarom aan hem vastklampen. Puur omdat ik dacht zonder hem niets waard te zijn en nadat hij me al eens had aangevallen. Tegenover de slechte dingen die hij deed, stonden ook zoveel goede. Dat woog ik continu af op een weegschaal. Gelukkig zijn er nooit kinderen gekomen, waardoor ik het boek Theo definitief kon sluiten toen ik eenmaal sterk genoeg was om bij hem weg te gaan. Dat ik nu hoor dat ook zijn huidige vrouw meerdere keren het slachtoffer van zijn driftbuien zou zijn geworden gaat me aan het hart. We hebben elkaar onlangs ontmoet en open en eerlijk zaken naar elkaar uitgesproken. Ik heb het idee dat ik tegenover een vrouw zat die zich moedig staande houdt. Ook al is er de laatste jaren dan niets meer voorgevallen en houdt Theo zich gelukkig heel erg koest.’

Dik boekwerk

Ook in zijn huidige relatie zou Maassen zich in het verleden onbehoorlijk hebben gedragen, zo valt te lezen in een app-conversatie tussen zijn vrouw en één van zijn voormalig minnaressen. De twee dames trokken in het geschreven woord drie jaar lang met elkaar op, resulterend in een dik boekwerk van maar liefst 125.000 woorden, dat onze redactie inzag en waarvan beide partijen de echtheid aan ons bevestigden.

In de berichten schrijft de partner van Maassen meermaals een blauw oog en zelfs eens een gebroken neus te hebben opgelopen. Dit laatste nadat ze haar man met zijn vreemdgaan confronteerde.

Tegenover de buitenechtelijke dames in kwestie, hield hij volgens hen steeds hetzelfde verhaal op. Een jarenlange minnares legt uit: ‘Theo ontmoette vrouwen bij Toomler, de broodjeszaak, een gym, op de filmset… Overal waar vrouwen waren, was zijn jachtterrein en altijd was hij op zoek naar meer. Die man is altijd op jacht. Hij verbaasde zich er ook over dat niemand zich gemeld had in verband met #MeToo. Hij gaf mij aan dat dat kwam omdat de vrouwen met wie hij zich inliet allemaal instemden, maar dat ze dat nooit gedaan hadden als ze de waarheid kenden. Hij palmde hen stuk voor stuk in met hetzelfde verhaal en dezelfde leugens. Ze kregen te horen dat zij toch echt de enige waren met wie hij een relatie had, dat er zeker geen anderen waren en ‘dat dit de eerste keer in jaren was’. Dat hij en zijn vrouw gescheiden leefden en enkel op papier samen bleven vanwege de kinderen.

Toen hij zijn vriendinnen eenmaal wel bijpraatte over zijn huwelijk, kwam de volgende afslag. ‘Ik kwam erachter dat hij voor meer vrouwen iets voelde’, gaat de bron verder. ‘Ik vroeg waarom hij niet eerlijk tegen zijn vrouw was . Waarom hij niet open tegen haar kon zeggen, dat niet alleen zij maar ook ik waarde voor hem had. Daar was zijn vrouw nog niet klaar voor nu, zei hij. Hij wilde geen zout in de wond strooien, door tegen haar te zeggen, dat hij ook gevoelens voor mij had. Twee werelden liepen erg in elkaar over. Op een vrijdag, vlak voor een première in Utrecht, hadden we nog seks in zijn huis. Het was fijn, ongedwongen, natuurlijk, mooi en hij vroeg me zelfs om voor hem te chanten (ademhalingstechniek uit het boeddhisme, red.). Dat was toen. Nu heb ik soms zin om hem te slaan en te schoppen voor al zijn kwetsende handelingen naar haar, zijn kinderen, mij en alle anderen toe.’

Met een rotvaart

De amoureuze avontuurtjes tussen Theo en de minnares hier aan het woord kwamen ten einde na een heftige confrontatie tussen beiden in een speciaal ‘werkhuis’ waar hij vrouwen zou ontvangen. In een afscheidsmail van Theo aan haar is hij eerlijk over de angsten die dit bij hem opwekten. ‘Weet je dat door de dingen die ik zeg op het podium er ook mensen zijn die mij haten. Kun je voorstellen hoe ik schrok toen ik iemand met een rotvaart mijn metalen trap op hoorde rennen?’, schrijft hij. Het bleek een van zijn vriendinnen te zijn die een vergeten sleutelbos in het slot van de voordeur aantrof en zich zodoende toegang tot de woning kon verschaffen. ‘We namen netjes afscheid van elkaar. Als twee volwassenen. Het was goed zo. Tot ik er later achter kwam hoeveel vrouwen hij aan het lijntje had gehouden en dat zijn vrouw daar met klappen nog eens de prijs voor betaalde ook. Ik voelde me boos en bedrogen.’

De VPRO werd, zo schrijft Privé, vorig jaar door één van hun medewerkers op de hoogte gebracht van Maassen’s dubieuze verleden en ging op basis van die melding in gesprek met hun beoogde nieuwe Zomergasten presentator. Meer dan een gesprek volgde er niet en hoewel er binnen de organisatie hier en daar met wenkbrauwen werd gefronst, kon de aanstelling van Maassen gewoon plaatsvinden. ‘Wij willen ook graag geluiden laten horen die niet helemaal in de tijdsgeest passen’, aldus VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing destijds. Tegelijkertijd is de presentator van Zomergasten niet het boegbeeld van de VPRO. Onze primaire taak is het maken van het allerbeste televisieprogramma, niet zozeer het hebben van een presentator die onze ideologie vertegenwoordigt.’ Een opmerkelijke uitspraak, aangezien de omroep juist in het huidige tijdsbeeld blij was dat mogelijke misstanden rondom hun presentator bij hen werden aangekaart.

Met welk gevoel luistert het publiek van Maassen vanaf nu naar zijn grappen op de bühne? En schurken sommige uitspraken niet iets teveel tegen de waarheid aan? De cabaretier is in één van zijn voorstellingen in ieder geval kraakhelder over hoe hij in de wedstrijd staat: ‘Ik hou echt veel van mijn vriendin, ik zou pislink worden als een ander haar zou slaan.’