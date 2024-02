4 jaar na #MeToo-schandaal: waar is Kaj van der Ree?

Wie niet beter weet, is Kaj van der Ree allang vergeten. En dat terwijl zijn carrière zo veelbelovend begon. Maar eerst gaan we terug naar januari 2020 toen Kaj werd gecanceld en volledig van het publieke (online-)toneel verdween. Dat had alles te maken met de berichtgeving dat Kaj zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag – een term die tot dat moment vrijwel alleen in de rechtszaal werd uitgesproken en later zou worden ‘gekaapt’ door Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, Ali B. en acteur Thijs Römer. Dat alles kwam aan het licht nadat Kaj zich in februari 2019 in gesprek met radio-dj Igmar Felicia in hun door RTL geproduceerde YouTube-show Nieuwspunt in een uitzending getiteld Is Nikkie Tutorials transgender?’ had laten ontvallen dat maquillage-influencer Nikkie de Jager, tegenwoordig beker bekend als Nikkie Tutorials, als jongen geboren zou zijn. ‘Er wordt gezegd dat Nikkie Tutorials vroeger een man was! Ik weet het niet. Je kan me wel raar gaan lopen aankijken, maar ik weet het niet.’ Igmar: ‘Wordt dit voor de schermen gezegd?’ Kaj: ‘YouTubers zeggen dit. Op YouTube-uitjes wordt al acht jaar lang achter Nikkie’s rug gefluisterd dat het vroeger een man was. Ik denk het trouwens niet. Nikkie, ben je een man of niet geweest? Laat het hieronder weten!’

Omdat het in de YouTube-wereld een publiek geheim was dat Nikkie als transgender door het leven ging, werden de uitspraken van Kaj niet verder opgepakt. Dat veranderde toen Nikkie er bijna een jaar later, op 13 januari 2020, noodgedwongen voor koos om in een YouTube-video bekend te maken dat ze als jongen was geboren en als transgender door het leven ging. Volgens Nikkie werd ze namelijk met dit verhaal gechanteerd en dreigden mensen naar de pers te lekken, waarna er vrijwel meteen aan de loslippige Kaj van der Ree werd gedacht en hij zich om die reden genoodzaakt zag ook een reactie te geven. ‘Ik word overladen met berichten dat ik verantwoordelijk ben voor het outen van Nikkie,’ schreef Kaj in een reactie op Instagram. ‘Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik heb hier 10 maanden geleden een vraag over gesteld in het programma Nieuwspunt. Alleen ik had 0,0 idee dat Nikkie daadwerkelijk transgender is. (…) Ik heb oneindig veel respect voor Nikkie en haar ijzersterke video en voor alle mensen die in het verkeerde lichaam zijn geboren en de moed hebben om te zijn wie ze willen zijn. Ik vind het prachtig dat we in een land leven waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naar mijn mening is dit een gigantisch misverstand want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen.’

Medepresentator

Als iemand de val van Kaj van dichtbij heeft meegemaakt, is het wel zijn Nieuwspunt-kompaan en radio-dj Igmar Felicia (33), die na zijn vertrek bij Qmusic tegenwoordig op radiozender FunX te horen is. ‘Kaj en ik hebben elkaar via Concentrate leren kennen, een YouTube-platform van RTL, waar jonge programmamakers programma’s mochten maken,” weet Igmar nog goed. “Wij zijn toen bij elkaar gezet om Nieuwspunt te maken. Dat was een idee van Kaj, dat had hij ergens in de VS gezien, achteraf gezien een soort voorloper van een juicechannel en later gekopieerd door RoddelPraat van Dennis Schouten en Jan Roos. En RTL zag mij als een geschikte medepresentator. Ik kende hem daarvoor nog niet, maar we hadden een goede klik. Ik vond Kaj heel grappig, omdat hij op een bepaalde manier naar de wereld keek, heel gevat. Wat ook meespeelde: we vonden juice beiden niet zo interessant en lieten dat ook duidelijk blijken. Die afstand tot het onderwerp zorgde voor een klik en chemie. In het begin scoorden we slechts 7000 kijkers. Maar bijna een jaar na die uitspraak van Kaj, maakte Nikkie Tutorials bekend dat ze transgender was – omdat iemand haar met die informatie zou afpersen – en gaf een andere Youtuber (transgender Alice Olsthoorn, red.) aan dat Kaj daarachter zou zitten, omdat hij het daar in Nieuwspunt over had gehad, en schoten onze views flink omhoog. Mensen gingen niet alleen die bewuste uitzending terugkijken, maar ook onze andere afleveringen. We waren ineens trending. Het is niet zo dat we van tevoren bedachten dat Kaj dat in de uitzending over Nikkie Tutorials zou vertellen. Het floepte er gewoon uit.’

De berichtgeving dat Kaj ervoor zou hebben gezorgd dat Nikkie Tutorials wel bekend moest maken dat ze als transgender door het leven ging omdat hij haar met die informatie zou hebben afgeperst, is nooit als zodanig bevestigd. Daarnaast ontkende Kaj dit met klem en maakte het gezond verstand dit eveneens onwaarschijnlijk; Kaj had dit immers allang in Nieuwspunt verteld, dus hij kon niet eens dreigen het te delen, het wás al gedeeld. ‘Kaj heeft Nikkie honderd procent zeker niet afgeperst,’ zegt Igmar. ‘Daar heb ik altijd met zoveel verwondering naar gekeken, zo van: wat gebeurt hier? Je begrijpt toch wel dat wij dat niet zijn? Kaj en ik hadden het er destijds wel over om in de nieuwe aflevering van Nieuwspunt het over die hele rel te gaan hebben.’ Zo ver kwam het niet omdat het programma snel offline ging.

‘Er werd me steeds gevraagd of ik m’n kleding uit wilde trekken, of ik m’n shirt wilde uittrekken en of ik aan m’n borsten wilde zitten’

‘Daar trok hij zich op af’

Naar aanleiding van het outen en de vermeende afpersing van Nikkie Tutorials en de reactie van Kaj, die haaks stond op zijn eerdere YouTube-video en de titel daarvan, werd RTL Boulevard in de dagen die volgden getipt over het dubbelleven van de bekende influencer. En dat loog er niet om. In een onthullende reportage van RTL Boulevard vertelden twee destijds minderjarige meisjes hoe zij aan Kaj ten prooi waren gevallen. Een van de meisjes vertelde dat ze ’13 of 14 was’ en met Kaj in contact kwam, nadat hij een reactie onder haar Instagram-bericht had geplaatst. Vervolgens wisselden de twee gegevens uit en troffen elkaar op Skype. ‘Er werd me steeds gevraagd of ik m’n kleding uit wilde trekken, of ik m’n shirt wilde uittrekken en of ik aan m’n borsten wilde zitten,’ vertelde een van de twee meisjes. ‘Daar trok hij zich dan op af en daar voelde ik me heel erg oncomfortabel bij. (…) Het heeft best wel wat mentale schade aangericht. Ik ben me best wel smerig gaan voelen in m'n eigen lichaam. Ik voel me misbruikt.’

Een ander vermeend slachtoffer, Laiza (achternaam bij onze redactie bekend), kwam als 14-jarige via Twitter met de destijds 20-jarige Kaj in contact en ook zij troffen elkaar op Skype. ‘Op een gegeven moment vroeg hij op Skype tijdens een videochat of ik m'n kleding wilde uitdoen. Hij trok zelf z'n kleding uit en liet z'n geslachtsdeel zien.’ Na dit enorme schandaal is Laiza ontzettend gegroeid en heeft op TikTok maarliefst 73.000 volgers. Desgevraagd wenste de intussen 22-jarige Laiza niet op die nare periode uit haar leven terug te blikken. ‘Ik wil hier niet op ingaan, omdat ik dit hoofdstuk graag achter mij laat en geen dingen opnieuw wil oprakelen.’ Wel geeft ze aan nog in verbinding te staan met de andere destijds minderjarige meisjes die door Kaj werden misbruikt. ‘Ik heb nog contact met de meiden, maar we willen de situatie graag laten rusten.’

In een verklaring liet Kaj destijds weten: ‘De afgelopen dagen is naar buiten gekomen dat ik in het verleden via sociale media enkele seksueel getinte contacten heb gehad met toen nog minderjarige meisjes. Ik was vereerd door de aandacht die ik kreeg en was mij toen niet bewust van de implicaties van mijn gedrag. Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jongeman ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. (…) Wat ik verkeerd heb gedaan, kan ik helaas niet ongedaan maken. Wel kan ik proberen om met behulp van mijn bekendheid en mijn ervaring anderen te behoeden voor het maken van dezelfde fouten. Op die manier wil ik graag ook nog iets positiefs halen uit een bijzonder nare episode met grote gevolgen.’

De verklaring van Kaj werd in samenspraak met crisiscommunicatie-expert Dick van der Meer van crisiscommunicatiebureau Hague Corporate Affairs opgesteld. ‘Kajs toenmalige manager schakelde ons bureau in om Kaj destijds bij te staan, omdat zij onze directeur Peter ter Horst goed kende,’ zegt de 67-jarige Van der Meer nu. ‘Peter kon Kaj echter niet bijstaan, waarna ik aan hem werd gekoppeld. Er was toen nogal haast bij, want RTL Boulevard zou met een uitzending over Kaj komen, dus ik heb Kaj alleen telefonisch gesproken en een verklaring met hem opgesteld. Kaj heeft me toen alles wat hij had gedaan eerlijk moeten vertellen, omdat dat de enige manier is waarop ik zijn communicatie voor mijn rekening kon nemen. Op Kajs eigen verzoek hebben we in de verklaring op laten nemen dat hij anderen voor soortgelijke fouten wilde behoeden en daar zelf ook lessen uit wilde trekken. Naderhand heb ik nog contact met Kaj gehad, maar al vrij snel – vanwege kostenbesparing – nam zijn vader het over. Ik vraag 180 euro per uur en ben meerdere uren voor Kaj bezig geweest, waardoor dat voor hem al snel in de papieren liep.’

RoddelPraat

De berichtgevingen over Kaj volgden elkaar in die periode in rap tempo op. ‘Ik vond het heftig hoe snel het allemaal ging, ik kon het niet bijhouden,’ zegt Igmar nu, vier jaar na dato. ‘Kaj werd door al zijn opdrachtgevers aan de kant gezet en in een uitzending van Boulevard maakte RTL bekend dat ons programma Nieuwspunt zou stoppen. Ik zat toen voor de tv, met een vriend van me, en wist nog van niets. Dus ik hoorde op tv dat onze show stopte. Tot dat moment had RTL zich nog geen moment met onze YouTube-show bemoeid. Ze wisten inhoudelijk niet eens wat we maakten en wij hoefden dat ook niet te overleggen of terug te koppelen. We hadden verder geen contact met RTL. Ik dacht toen: ze weten dus kennelijk wél dat het programma bestaat. Dat niemand mij had gebeld om te vertellen dat het programma zou stoppen, deed me minder dan de situatie rondom Kaj. Ik heb direct contact met Kaj opgenomen en kreeg hem aan de telefoon. Hij was erg emotioneel, er kwam niet veel uit. Hij was zich rotgeschrokken. Ik wilde eerst van Kaj horen wat er nou precies was gebeurd, maar hij was daar te emotioneel voor. Ik vond het ook moeilijk en zat in een tweestrijd. Ik dacht ook aan die meisjes, Kaj was ontzettend dwingend in zijn teksten.’

Net toen Igmar de boel voor zichzelf op een rijtje wilde zetten, ging de telefoon. ‘Ik ben een dag nadat alles over Kaj bekend werd gebeld door Dennis Schouten. Hij vond ons programma heel erg leuk – noemde het concept zelfs “geweldig” - en stelde voor om samen door te gaan. Ik zei: ik maak het programma met Kaj, weet ik veel, ik ben dáár nog mee bezig. Hij stelde voor een pilot met hem op te nemen, dat heb ik ook gedaan, maar ik voelde het gewoon niet. Ik deed dat met Kaj, het was ons programma, wij hadden ook echt een klik. Een stukje radio op YouTube. Ik voelde dat niet met Dennis. Toen zei Dennis: “Dan ga ik het zelf maken, noem het RoddelPraat, en zeg ik de eerste drie afleveringen dat ik het format van jou heb gejat.” Dat heeft hij ook gezegd in de eerste drie afleveringen, daarna heeft hij een heel eigen draai aan het programma gegeven en samen met mede-presentator Jan Roos echt iets groots van RoddelPraat gemaakt. Ik kan er wel om lachen dat zij ons programma op die manier hebben overgenomen. Maar hoe zij het doen… Dat is niets voor mij. Ze hebben trouwens ook niet echt hun best gedaan om er iets anders dan Nieuwspunt van te maken. Dat hele concept met voor een scherm zitten en daarop plaatjes tonen van de mensen waar je over praat, kwam van ons. Ook wij hadden een grote rode knop en een laptop op tafel staan, dat doen zij ook, het is qua vorm precies hetzelfde.’

Dennis Schouten: ‘Laiza is een enorme fantast en niet helemaal goed wijs, ze heeft ook verteld dat ze zwanger van mij zou zijn. Maar dat was een leugen'

Als Dennis Schouten (28) wordt geconfronteerd met de woorden van Igmar, reageert hij bevestigend. ‘De setting van een tafel en een green screen komt volledig van Kaj en Igmar,’ zegt hij. ‘Die rode knop was meer een idee van Wilfred Genee, dat heb ik van hem. Hij zei: “Jan gaat soms te ver, je moet daar een rode knop neerzetten, dan kun je ingrijpen.” Of het daadwerkelijk een dag later was dat ik Igmar belde, dat weet ik niet meer. Maar dat zou goed kunnen. De een z’n dood is de ander z’n brood. Toen ik nog voor PowNed werkte, heb ik eens naar Kaj gezocht en zelfs voor zijn toenmalige woning in Den Haag gestaan. Maar hij weigerde naar buiten te komen. Ik kreeg zijn adres destijds van Laiza, de vrouw die in RTL Boulevard vertelde dat Kaj zich ten opzichte van haar schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kaj had destijds ook echt verkering met haar, toevallig woont ze nu in Enschede. Ik ben ook zo dom geweest om met haar naar bed te gaan, alleen was ze toen al wel meerderjarig. Laiza is een enorme fantast en niet helemaal goed wijs, ze heeft toen ook verteld dat ze zwanger van mij zou zijn. Maar dat was een leugen, ze was gek op publiciteit. Ze nam in die periode ook gesprekken met mij op, waarin ik te kennen gaf dat ik niet erg enthousiast over haar verzonnen zwangerschap was en dat heeft ze doorgestuurd naar onder andere De Telegraaf. Zij wilde daarmee aantonen dat ik haar tot abortus zou dwingen. De media hebben daar toen verder niets mee gedaan, want zij had overduidelijk in dat fragement geknipt en geplakt. Kijk, dat verhaal met Kaj is waar. Dat geloof ik wel, maar ik wil wel even benadrukken dat deze Laiza, zoals ik haar heb leren kennen, erg opdringerig en onbetrouwbaar was. Ze kickte enorm op ophef en aandacht.’

Ludieke stunts

Door Kajs wangedrag besloten zowel RTL als BNNVARA per direct de samenwerking met hem te verbreken en verdween de veelbelovende presentator volledig uit beeld. En dat dus terwijl de carrière van Kaj in 2013 nog zo veelbelovend begon, toen hij samen met zijn vrienden en influencers Rico Dullemeijer (32) en Stephan de Ridder (32) het YouTube-kanaal ZU5E lanceerde. Daarop haalden de drie vrienden tal van ludieke stunts uit – vergelijkbaar met Jackass - die als pranks werden uitgelegd. Dat zorgde voor een dusdanige exposure en bekendheid, dat Kaj door RTL werd benaderd om voor hun in 2015 opgerichte YouTube-kanaal Concentrate aan de slag te gaan. In eerste instantie ging dat niet ten koste van Kajs samenwerking met Rico en Stephan, twee jaar later wel. ‘Sinds onze breuk in maart 2017 hebben wij geen contact meer gehad met Kaj, en eerlijk gezegd hebben we ook geen behoefte om na bijna zeven jaar hier opnieuw over te praten,’ laten Rico en Stephan in een gezamenlijke verklaring weten. ‘Ons zakelijke geschil heeft te veel losgemaakt. Toen hij begin 2020 in het nieuws kwam door zijn wangedrag hadden wij gelukkig al een tijdje geen contact meer. We willen dan ook op geen enkele manier meer met hem geassocieerd worden.’

Bij 3FM kreeg Kaj na bemiddeling van Giel Beelen zijn eigen vrijdagavondradioshow, maar ondanks dat hebben de twee vandaag de dag geen contact meer.

Een jaar voor de breuk met Rico en Stephan belandde Kaj bij radiozender 3FM. Dat baantje had Kaj volgens radiocoryfee en voormalig 3FM- en Radio Veronica-dj Patrick Kicken (49) te danken aan Giel Beelen. ‘Ik weet dat Kaj destijds bij Giel langs is gegaan tijdens Serious Request, in het Glazen Huis, daar hebben die twee elkaar leren kennen,’ zegt Patrick, die Kaj in het verleden omschreef als Giels protegé. ‘Vervolgens heeft Giel zijn best gedaan om Kaj bij 3FM binnen te krijgen en dat is gelukt. Het ging in die periode niet goed bij 3FM en mede om die reden, en omdat vloggers en YouTubers in opkomst waren, was de gouden gedachte daar destijds: we moeten vloggers en YouTubers op de radio krijgen. Die moesten allemaal de zender op.’

Bij 3FM kreeg Kaj na bemiddeling van Giel in 2018 zijn eigen vrijdagavondradioshow, Skaj is the limit, maar ondanks dat hebben de twee vandaag de dag geen contact meer. ‘Ik heb dus geen idee hoe het hem gaat,’ zegt de 46-jarige Beelen. ‘Ik begrijp je belletje, all good, maar voel er niets voor hieraan mee te werken.’ Kort voor Kajs ontmaskering werd bekend dat hij het NPO-programma Proefkonijnen zou gaan presenteren. Samen met medepresentator Jurre Geluk (31) ging Kaj daarin op zoek naar antwoorden op de meest basale en ongewone vragen en vraagstukken. Niet wetende dat de meest basale vragen door Kaj zelf werden gesteld en dat zorgde ervoor dat het programma al snel werd geannuleerd. Op dit moment is Jurre een van de presentatoren van NPO-reisshow 3 Op Reis en hij won vorig jaar het prestigieuze realityspelprogramma Wie Is De Mol? Als Jurre naar Kaj wordt gevraagd, wil hij ook weinig kwijt. ‘Ik snap je vraag helemaal’, begint Jurre aan een reactie. ‘Maar dit verhaal is een verhaal van Kaj en dat heb ik altijd zo gelaten. Ik wil daar zelf niets over vertellen.’

‘Geen uitspraken’

Na Kajs ontmaskering verdween hij niet alleen van het tv-toneel, maar verkocht ook zijn YouTube-kanaal Kaj met meer dan 250.000 volgers aan veilingondernemer en influencer Rutger Alexander Mooij (43) en samen spraken ze af niet over bedragen te praten. ‘We hebben contractueel vastgelegd daar geen uitspraken over te doen.’ Wel kan Rutger Alexander vertellen hoe het idee van de overname ontstond. ‘Ik was destijds al bevriend met Milan Knol, het broertje van Enzo, die Kaj ook goed kende. Tijdens een gesprek met hem kwam het idee van de overname van Kajs account ter sprake, waarna ik dat toen in gang heb gezet. Het is niet zo dat Kaj het mij te koop heeft aangeboden. Ik wilde leuke en goede dingen doen voor de mensen. Leuke acties, dingen weggeven en mensen blij maken. Met Kajs kanaal kon ik daarvoor een groot bereik krijgen. Maar dat bleek achteraf geen slimme keuze. Na de eerste twee video’s die ik maakte werd al duidelijk dat men daar niet op zat te wachten. Het was niet zo dat ik last had dat ik het kanaal van Kaj had overgenomen, maar het ging meer om de manier waarop. Het kanaal is door Kaj groot gemaakt en ik ben geen Kaj. Dat was een fout van mij, ik heb een naar gevoel aan die overname overgehouden. Het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik zit tegenwoordig veel in de video’s van Enzo Knol en doe niets meer met het kanaal van Kaj. Ik heb daarna nooit meer contact met Kaj gehad, dat is echt heel apart. Hij is van de aardbodem verdwenen.’

Begin vorig jaar verscheen er een bericht in de media dat Kaj volgens de Instagram-accounts van tattooshop Trance Tattoo, van Bibi van der Aa (25), onder een andere naam in een tattooshop in Den Haag zou werken. Daar zou hij zich volgens haar ook hebben misdragen, maar de bewijzen daarvoor zijn nooit geleverd. ‘Ik moet eerlijk zeggen dat het me niet meer zo aanspreekt om over die situatie te praten,’ laat Bibi weten. ‘Ik houd me er liever buiten.’ Na die onbevestigde berichtgeving – en ook daarvoor - is er niets meer van Kaj vernomen.