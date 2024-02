Theo Maassens ex-minnares Angela: 'Theo kennende vermoed ik dat hij thuis op de bank zijn wonden likt'

Wat is er aan de hand met Theo Maassen?

Aan de ‘hand’ is er zéker het een en ander. Dat Maassen vingervlug is en handig met zijn handjes, wisten we al. Hij combineert dat al jarenlang maar al te graag met het opzoeken van de randjes van de wet. Zo stal hij bijvoorbeeld drie voetbalrelikwieën, die hij overigens netjes weer terugbracht: de UEFA Cup en de Europese Supercup van PSV en de kampioensschaal van Ajax. Dat Theo echter behalve een dief ook een vechtjas is, wisten we nog niet. Door uitgebreid onderzoek van weekblad Privé komen we te weten dat verschillende vrouwen, onder wie zijn echtgenote Joyce, de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van zijn explosieve en agressieve gedrag.

Wat zijn de aantijgingen?

Journalist Frank Waals heeft meerdere bronnen gesproken over het buitensporige gedrag van de beroepslolbroek. Zo zou hij er een tweede huis op nahouden om te werken, maar hij schijnt daar meer aan ‘afwerken’ te doen. Vele veroveringen hebben de hengstige humorist daar aan een hoogtepunt geholpen. Onder hen is minnares Angela, met wie hij een meerjarenverhouding onderhield. Angela zwijgt niet langer over Maassens misstanden en loopt nu volledig leeg in Privé. Toen Maassens vrouw Joyce destijds zijn meervoudige overspel ontdekte en hem ermee confronteerde, kreeg ze een pofferd in het gezicht die haar een gebroken neus opleverde en later ook een blauw oog. Ook een eerdere ex-vriendin liep al eens een ernstige hoofdwond op door zijn toedoen. Een bron vertelt Privé dat Maassen gewelddadig is geweest in al zijn relaties en dat hij maar twee manieren kende om conflicten op te lossen: slaan of seks.

‘Hij zegt privé vaak zelf dat hij niet helemaal spoort’

Wat vindt Theo Maassen van zichzelf?

‘Vanaf dat ik een kindje was, ben ik een slecht mens.’

Wat vinden wij van Theo Maassen?

Een klaploper.

Wat vinden anderen van Theo Maassen?

Frank Waals - journalist Privé

‘In november 2023 kwamen de misstanden van Theo Maassen mij voor het eerst ter ore. Toen ben ik een uitgebreid onderzoek gestart langs meerdere bronnen, om het verhaal zo compleet mogelijk te krijgen. Sleutelwoord tijdens dat onderzoek was geduld. De meeste mensen die ik sprak, voelden zich nogal overvallen door het onderwerp en wilden niet direct reageren. Anderen waren geschrokken dat dit onderwerp toch was uitgelekt naar de media. Voor velen die ik heb gesproken, gold dat ze eerst wilden nadenken over een eventuele reactie. Ik heb er dus alle tijd voor genomen. Tot vorig jaar had ik nog nooit een voorstelling van Maassen bezocht. De show die ik zag, vond ik vermakelijk. Toen het nieuws rondom zijn agressie en overspel tot mij kwam, vond ik het jammer dat het hem betrof, terugdenkend aan die ene leuke avond in het theater. Het contrast tussen wat we nu van hem weten en wat hij doet op het podium, is enorm groot. Als het allemaal klopt wat er wordt beweerd – en daar heeft het alle schijn van met de bewijsstukken die we in handen hebben – gaat dat natuurlijk alle perken te buiten. Geweld is nooit een oplossing, in wat voor situatie dan ook. Ik vind dat de VPRO er nogal laconiek mee omgaat. Ze wilden in eerste instantie niet reageren, als ze niet het volledige artikel te zien kregen. En nu het is gepubliceerd, zeggen ze dat ze op professioneel vlak geen misstanden konden vinden in hun eigen onderzoek. Zeker in het licht van de tijd waarin we leven, met onder meer het rapport van de commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroepen, vind ik het niet te begrijpen dat je als omroep zo zwak reageert.’

Angela - ex-minnares

‘In aanloop naar het artikel in Privé heb ik slecht geslapen, maar het gaat nu weer goed met me. Alles is gezegd wat gezegd moest worden en het is op een goede manier gebracht. Theo kennende vermoed ik dat hij en zijn vrouw de gelederen hebben gesloten en Theo thuis op de bank zijn wonden likt. Hij zal daar het slachtoffer spelen, iets wat hij altijd doet wanneer hij in een moeilijke situatie terechtkomt. Toen zijn vreemdgaan uitkwam bij Joyce, liep hij huilend door mijn woonkamer, bang dat hij daardoor al zijn vrienden zou verliezen. Wat hij heeft veroorzaakt, is chaos en een donker verhaal waarin zijn omgeving vast kwam te zitten. Als boeddhist chant ik voor hem, zijn vrouw en de kinderen, in de hoop dat ze weer in liefde en werkelijkheid met elkaar kunnen leven. Hopelijk kan Theo met zichzelf in het reine komen nu alles naar buiten is gebracht.’

Albert Verlinde - entertainmentdeskundige

‘Als eerste wil ik natuurlijk benadrukken dat het vreselijk is voor de vermeende slachtoffers. Die moet je absoluut serieus nemen, helemaal aangezien ze er massaal lijken te zijn. Als dat ten koste gaat van de cabaretier en van zijn roem, dan moet dat maar. Het is aan Theo om met zichzelf in het reine te komen en ervoor te zorgen dat hij zich richting de slachtoffers correct opstelt. Het is zo’n talentvolle man. We hebben allemaal massaal gelachen om zijn shows, Zomergasten doet hij goed. Het gevaar van succes is dat je zo in jezelf gaat geloven, dat je denkt dat je alles kunt maken. En dat is dus niet zo. Volle zalen, je wordt bejubeld, alles gaat je voor de wind. Iedereen gaat anders om met roem en succes, en hij heeft daar misschien een verkeerde methode voor gevonden. Er is volgens mij nog niks bewezen, maar waar hij van wordt beschuldigd, mag natuurlijk niet. Of dit alles gevolgen zal hebben voor zijn carrière? Dat weet ik niet. Hij heeft zijn eigen publiek en als hij een goed programma maakt, dan komen de mensen wel. Als hij op de juiste manier creatief is, kan hij er ook nog wat mee doen in zijn voorstelling. We kijken anders naar hem, maar ik denk niet dat zijn carrière voorbij is. Daar is zijn talent ook veel te groot voor.’

Wilfred Genee - presentator

‘Het lijkt me onvermijdelijk dat dit weerslag zal hebben op zijn carrière. Al ligt er geen aangifte en is de Privé wellicht een iets minder serieus medium dan bijvoorbeeld de Volkskrant en NRC. De verhalen zoals nu gepresenteerd met de nodige onderbouwing, zullen je toch anders doen laten kijken naar zijn soms erg harde grappen.’