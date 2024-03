Met deze 5 handige trucjes houd zelfs jij geld over aan het eind van de maand

@media (max-width: 680px){#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f1f1883be8d img{#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f1f1883be8d img{#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f1f1883be8d img{#fig-65f1f1883be8d img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Ga slim te werk

Er zijn behoorlijk wat slimme trucjes om goedkoper aan een product te komen. Zo maken behoorlijk wat mensen een ander mailadres aan, zodat ze vaker gebruik kunnen maken van een aanbieding. Daarnaast schrijven ook veel mensen zich in voor een nieuwsbrief om een kortingscode te ontvangen, waarna ze zich vervolgens direct - na het gebruiken van de code - weer uitschrijven. En wat betreft tijdelijke abonnementen, sluiten Nederlanders een proefabonnement af terwijl ze al van tevoren weten deze nooit te gaan verlengen. Als dat geen fijne trucjes zijn om toch te profiteren van leuke acties, weten wij het ook niet meer. Daarnaast is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk om je producten tweedehands op de kop te tikken. Iemand anders wil er graag vanaf en jij bent er blij mee. Win-winsituatie dus!

Weekacties

Boodschappen zijn tegenwoordig allesbehalve goedkoop en dat voel je in je portemonnee. Volgens het onderzoek van Simyo maken een boel Nederlanders een lijstje voordat ze de supermarkt in gaan. Dit lijstje wordt uiteraard samengesteld op basis van de aanbiedingen die de supermarkt op dat moment heeft. Daarnaast willen we inmiddels ook wel switchen van merk in de supermarkt, want waarom duurder kopen als het andere merk goedkoper in de aanbieding is? Tot slot is het een handig trucje om lekker groot in te slaan als het toch al in de aanbieding is, mits je het wel écht gaat consumeren natuurlijk.

Goedkoper niet altijd beter

Toch zijn veel Nederlanders het erover eens dat goedkoop niet áltijd het beste is. Veel Nederlanders hebben behoefte aan kwaliteit voor hun geld en dan willen zij best wat meer betalen. Soms gaat een duurder product bijvoorbeeld langer mee dan een goedkoper product, doordat je er minder van hoeft te gebruiken. Denk dus goed na voordat je de aanbiedingen uit de schappen pakt. Daarnaast hecht de Hollander ook veel waarde aan service, wanneer deze goed is, willen we best wel wat meer centjes betalen.

Eten buiten de deur

Uit het Waarom-duur-doen-onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste mensen het eerst geld willen besparen op 'uit eten gaan'. Vorig jaar bleek uit het onderzoek van Simyo nog dat de meeste Nederlanders gingen besparen op abonnementen op kranten, tijdschriften en magazines. Eeuwig zonde natuurlijk. Dit jaar hebben de mensen hun liefde voor lezen hopelijk teruggevonden of zijn alle abonnementen inmiddels al opgezegd, want tegenwoordig zijn de restaurants aan de beurt. En wanneer we dan wel een eetgelegenheid binnenstappen, maken we of alleen gebruik van het toilet en stappen we weer de deur uit, of we nemen alles mee wat we niet hebben gebruikt in de tas. Ketchup, mayonaise, servetten, niets is veilig meer.

Voordeelzoekers

Als je geld wil besparen kan het een handig trucje zijn om online te zoeken naar de goedkoopste aanbieder. Een deel van de Nederlanders zegt dit zelfs altijd te doen wanneer ze opzoek zijn naar een specifiek product.

Ook bij het aanschaffen van een mobiele telefoon hoeven we tegenwoordig niet meer het nieuwste modelletje te hebben. Een mobiele telefoon moet namelijk simpelweg gewoon goed werken en hoeft niet het duurste van het duurste meer te zijn. En dat uit zich ook in het afsluiten van de abonnementen bij providers. Gewoon een fijne en betrouwbare service, zonder onnodige extra's die we toch alleen maar in onze portemonnee voelen. En dat willen we natuurlijk juist niet.