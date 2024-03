Leon Verdonschot: 'Nu rekenen die dieren op je, PVV-Kamerlid Dion Graus!'

Beste Dion Graus,

Ik schrijf je dit als Limburgse dierenvrienden onder elkaar. In Limburg kenden we jou al voordat je Kamerlid werd: je presenteerde voor TV Limburg Beesten met Dion. Je eet net als ik geen dieren. Het laatste gerecht dat je uit je vleesdieet schrapte, was de frikandel. Als Limburger begrijp ik dat. Je zei ooit in een interview: ‘Ik vertrouw dieren meer dan mensen.’ Ook daar zijn we het over eens.

Tegen De Groene Amsterdammer vertelde je ooit dat Geert Wilders jou binnenhaalde bij de PVV met een belofte: ‘Kom aan mijn zijde en je mag alles voor dieren doen wat je wilt.’ En je hebt in de jaren dat je in de Tweede Kamer zit veel gedaan voor dieren. Je stemde voor een verbod op de bouw van megastallen. Je haalde veel diervriendelijke voorstellen aan een meerderheid, bijvoorbeeld de verplichte weidegang voor koeien. Dankzij jou kwam de Dierenpolitie er, te bereiken op het speciale telefoonnummer 144. Er werd destijds lacherig over gedaan, korpschef Welten van Amsterdam had het bijvoorbeeld over de ‘caviapolitie’. Mensen die laatdunkend doen over het welzijn van dieren zijn de eerste die je moet wantrouwen, altijd en overal. Helaas werd de Dierenpolitie weer afgeschaft. Het zoveelste bewijs dat geen enkele vooruitgang vanzelfsprekend in stand blijft: na de strijd voor verbetering volgt altijd de strijd voor behoud.

En precies daarom schrijf ik je nu. De Tweede en Eerste Kamer namen drie jaar geleden, met steun van de PVV, een wetswijziging aan die voorschreef dat de huisvesting van dieren hun natuurlijk gedrag niet mag belemmeren. De wet betekent een enorme verbetering van de leefkwaliteit van miljoenen dieren. Voortaan staat hun welzijn voorop, niet het in stand houden van de omstandigheden waartoe mensen ze hebben veroordeeld. Geen mens die van dieren houdt, vindt bijvoorbeeld dat je de staarten van biggen zou moeten afbranden of afknippen, zoals nu bij 99 procent van de dieren gebeurt, zonder enige verdoving of pijnstilling, terwijl het officieel al sinds 1991 is verboden. Daar is een woord voor: marteling. De nieuwe wet dierenwelzijn biedt veiligheid voor dieren en duidelijkheid voor iedereen die dieren houdt, bijvoorbeeld boeren.

Onder druk van een gigantische landbouwlobby heeft minister Adema nu een nota van wijziging ingediend die de volledige wetswijziging terugdraait. Een totale ramp voor alle dieren, die daarmee het vooruitzicht op enige verbetering van hun levens volledig kwijt zijn. Er ligt nu ook een als compromis verpakte lege huls van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, maar dat zou Henk Westbroek van Het Goede Doel ‘een pakketje schroot met een dun laagje chroom’ noemen.

Er is maar één optie voor de dieren, en dat is de nieuwe wet dierenwelzijn. Daarvoor is de steun nodig van de grootste fractie in de Tweede Kamer. En dat, Dion, is die van jou. ‘Voor de dieren ben ik de politiek in gegaan,’ zei je ooit in een interview. Dat is een belofte, net als die van Geert Wilders aan jou. Nu rekenen die dieren op je. Je noemt jezelf geregeld ‘de laatste ridder van Limburg’. Dus pak je zwaard en schild, Dion, en ten aanval.