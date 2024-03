Geert Wilders vrijwillig geen premier, PVV-leider toch boos

Amper kwam het bericht naar buiten, woensdagmiddag, dat Wilders op eigen besluit geen premier wordt in de te vormen coalitie met BBB, VVD en NSC, of de PVV-leider beklaagt zich toch alweer over het ‘ondemocratische’ gehalte daarvan.

Woensdagmiddag berichtte Wilders op X dat hij ‘alleen premier [kan] worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo’. Hij deed derhalve vrijwillig afstand van het Torentje. Naar eigen zeggen uit liefde voor Nederland: ‘De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie’.

Donderdagmorgen liet hij tegenover de parlementaire pers toch zijn ergernis blijken. ‘Nou weedu, wij zijn de grootste partij geworden bij de verkiezingen. Ik heb aan tafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden en dat het niet van je afgepakt kan worden. Maar daar heb je wel steun voor nodig van alle partijen’, sprak de nestor van de Tweede Kamer.

@media (max-width: 679px){#fig-65f3a0099f8bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f3a0099f8bb img{#fig-65f3a0099f8bb img.lazyloading{width: 75px;height: 75px;}}@media (min-width: 680px)#fig-65f3a0099f8bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f3a0099f8bb img{#fig-65f3a0099f8bb img.lazyloading{width: 100px;height: 100px;}} Dat maakte de PVV-voorman woensdagavond bekend. Bekijk ook Wilders bereid afstand te doen van premierschap

Pieter Omtzigt is de dwarsligger

Hij wilde niet letterlijk uitspreken wie de dwarsligger is, maar het is Pieter Omtzigt. De BoerBurgerBeweging heeft geen moeite met premier Wilders, de VVD van Dilan Yesilgöz was niet enthousiast maar zou het niet blokkeren, enkel de vierde partij wil het pertinent niet.

‘Ik had verwacht dat ik het zou worden’, somberde Wilders, die zei ‘net zo boos’ te zijn als PVV-kiezers die ook dachten dat ze met 37 zetels de premier zouden leveren. Voor het eerst in ruim veertig jaar lijkt de grootste partij die positie niet in te gaan nemen.

De boosheid van Wilders zou een act kunnen zijn waarmee de politicus in het vervolg van de formatie zijn onderhandelingspositie versterkt. Niet de minister-president leveren, wel bepaalde PVV-standpunten steviger verankeren in het regeerakkoord.

Broze formatie tobt verder

Informateur Kim Putters liet begin deze week weten dat de volgende stap in ieder geval gezet kan worden in de formatie van PVV, BBB, VVD en NSC maar als de vier formerende partijen tot een kabinet weten te komen, lijkt de basis hoe dan ook in wantrouwen te zijn gegoten. Het getob rond de vorm die de coalitie moet krijgen en de vraag wie premier moet worden, laten dat zien.

Een kabinet in experimentele vorm waarbij de leider van de grootste partij nukkig afstand doet van het Torentje smaakt naar een groot risico op een politieke miskraam. Wellicht zouden nieuwe verkiezingen een gezonder alternatief zijn dan weer anderhalf jaar politieke stilstand afwachten - het probleem is echter dat niemand in Den Haag trek heeft in een stembusgang: sinds 22 november is de PVV louter gestegen in alle natte vingers van de peilingen.

En vergeet niet: ik zal nog premier van Nederland worden. Met steun van nog meer Nederlanders. Is het niet morgen dan overmorgen. Want de stem van miljoenen Nederlanders zal worden gehoord! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 13, 2024

Wilders houdt derhalve hoop: 'En vergeet niet: ik zal nog premier van Nederland worden. Met steun van nog meer Nederlanders. Is het niet morgen dan overmorgen. Want de stem van miljoenen Nederlanders zal worden gehoord!', voorspelde hij woensdagavond op X.