Nieuwe Revu's luistertip: 'Fout'

In de podcast Fout praten journalist Rick Blom en theatermaker Tijmen Dokter met kinderen van foute Nederlanders. Blom schreef er al eerder een boek over en weet dus dat die niet snel uit de kast komen. Ook het leven van Maarten stond grotendeels in het teken van schaamte en isolement, vertelt hij in de boeiende podcast.

De vraag die hem vooral maar niet loslaat: waarom? Zijn vader was een keiharde NSB’er. Vertrouweling van Mussert, lid van het Vrijwilligerslegioen, gewond aan het Oostfront. Een tirannieke opvoeder. ‘Ik probeerde onzichtbaar te zijn voor zijn blikken.’ Maar het was ook een heel intelligente kerel die kamers deed stilvallen als hij binnenkwam. Maarten heeft nog wel enig begrip voor zijn vaders strijd tegen het communisme, maar trekt de streep bij diens antisemitisme. ‘De tv ging uit als Sonja Barend in beeld kwam.’ Soms blijven antwoorden uit. Maar praten helpt.

