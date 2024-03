Leon Verdonschot: 'Dat Baudet niet komt opdagen, is een volslagen minachtig van Kamervoorzitter Bosma'

'Thierry Baudet bedreigde Jesse Klaver rechtstreeks en volkomen onverhuld met geweld'

Beste Kamervoorzitter Bosma,

Zelfs mensen die niets ophebben met uw politieke opvattingen (ik ben er zelf een) moeten toegeven dat u niet alleen een van de scherpste debaters in de Tweede Kamer bent, maar ook een zeer vaardige leider van Kamerdebatten. Een verklaard liefhebber van het debat, een strakke hand én humor; in technisch opzicht de ideale debatleider. Dat, in combinatie met het feit dat uw partij (of correcter: Geert Wilders’ ‘partij’) nu de grootste van het land is, heeft u nu tot voorzitter van ons parlement gemaakt.

Dat is een zeer verantwoordelijke functie, met kleine schoenen om te vullen. Uw voorganger Vera Bergkamp was een ramp, die steeds maar niet de urgentie leek te voelen voor een strenge lijn tegenover de verzameling Trumpianen die we in de Tweede Kamer hebben. De tactiek van Forum voor Democratie is precies dezelfde als die van het oranje voorbeeld uit de Verenigde Staten: definities vervuilen, verwarring zaaien en instituten verdacht maken. En wat ze eerst online doen, nemen ze vervolgens mee de parlementszaal in. Het flirten met geweld, de volslagen minachting voor de volksvertegenwoordiging en rechtsstaat en het intimideren van opponenten. Eerst wordt warmgedraaid op X en TikTok, vervolgens gaat het rechtstreeks het hart van onze democratie in; de vergaderzaal van ons parlement.

Pepijn van Houwelingen bedreigde eerst al D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’ Tribunalen zijn een populair dreigement onder extreemrechts. Het is de bruine versie van de dag des oordeels. Verder nog ging zijn fractiegenoot Gideon van Meijeren, het uilskuiken van Minerva. Hij sprak in de Tweede Kamer de volgende woorden: ‘Ik ben enorm trots op onze achterban, dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gündogan ervan te overtuigen dat ze met dit absurde beleid moet stoppen.’

‘Alles op alles.’ Dat was al een veel minder indirecte oproep tot bedreiging van een volksvertegenwoordiger en haar familie, en precies dat gebeurde ook. Uw voorganger, Kamervoorzitter Bergkamp, noemde dat ‘vervelend’. Precies dat maakte haar zo ongeschikt. Er is maar één term voor bedreiging van volksvertegenwoordigers in de volksvertegenwoordiging zelf, en dat is: onacceptabel.

En nu kwam de volgende stap. Thierry Baudet bedreigde Jesse Klaver niet indirect met tribunalen door anderen, of met een oproep aan zijn achterban. Nee, hij dreigde rechtstreeks en volkomen onverhuld met geweld. U riep hem direct op zich de volgende ochtend te komen verantwoorden bij u, in aanwezigheid van de griffier. Baudet kwam niet op die afspraak, hij had kickboksles. Nu is dat toevallig mijn eigen sport, en zie ik die trainingsfilmpjes van Baudet weleens. De man zou nog verliezen van een bos lavendel: zijn dekking is net zo beroerd als die van zijn plannen. Maar dat hij niet komt opdagen bij de Kamervoorzitter wanneer die hem ter verantwoording roept, is een volslagen minachtig van u, en daarmee van het parlement.

In een filmpje dat opnieuw de indruk wekte dat Baudet vaker een dealer dan een trainer bezoekt, maakt hij zogenaamd excuses, vooral door te vertellen over zijn eigen emoties – het gejank komt van extreemrechts. Maar ondertussen heeft hij uw autoriteit voor de ogen van de natie proberen te ondermijnen. Precies dat zal hij blijven doen, keer op keer. Die hamer in uw hand dient om dat te voorkomen. Gebruik ’m.