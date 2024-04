Zwart Kamerlid 'geen Fries', volgens Johan Derksen (zelf 'geen Surinamer')

Het was even geleden, maar de goegemeente heeft weer een citaat van Johan Derksen gevonden om zich enorm over op te winden. De nestor van Vandaag Inside is van mening dat PvdA/GroenLinks-Kamerlid Habtamu de Hoop ‘geen Fries’ is.

De Hoop, een geboren Ethiopiër, is geadopteerd door een Fries echtpaar uit Wommels. Hij voetbalde bij Cambuur, deed aan kaatsen en ging in Sneek naar de middelbare school. Ooit was hij presentator van Het Klokhuis en op zijn 19e werd hij het jongste raadslid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Derksen lijkt zijn professionele analyse dus voornamelijk te baseren op de huidskleur van De Hoop (zwart), na het zien van een filmpje waarin de PvdA’er zich verheugd toonde over het voornemen van minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) om in de komende vijf jaar 18 miljoen euro vrij te maken om de Friese taal te bevorderen.

'Hij is toch geen Fries, kom op'

Derksen reageert met zijn bekende kleedkamergeluid: ‘Die staat daar uit zijn nek te lullen. Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft (sic), die heeft het recht om daar zo over te praten.’

‘Ja maar hij is geadopteerd door Friese ouders hè’, probeert Wilfred Genee nog.

Derksen: ‘Jawel, maar hij is toch geen Fries, kom op.’

Genee geeft niet op: ‘Hij spreekt het echt hartstikke goed’.

Derksen: ‘Ik ben toch ook geen Surinamer’.

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024

Logischerwijs vallen de opmerkingen van Derksen bij velen niet in goede aarde. De discussie verloopt langs voorspelbare lijnen. Mensen die je doorgaans niet hoorde toen Derksen onlangs herhaaldelijk analyseerde dat ‘de joden’ het allemaal wel een beetje aan zichzelf te danken hebben, hijsen zich nu in het harnas om voor De Hoop op te komen.

PvdA-coryfee Jaap Stalenburg, die dinsdagavond als eerste zijn televisie terugspoelde om met zijn telefoon een filmpje van de gewraakte woorden te maken om te delen op X, noemt de uitspraak ‘krankjorem’.

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, trekt de opmerking van Derksen meteen zo breed mogelijk: ‘Puur racisme. Volstrekt onacceptabel. Woestmakend’, tiert ze. Ze beweert op X dat ‘collega @HabtamudeHoop en vele anderen in Nederland hier nog elke dag mee te maken krijgen.’

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) meent dat Johan Derksen ‘racisme normaliseert’ en verwijt dat ook de tafelgasten omdat ze wel lachen maar niet ingrijpen. Vooral Albert Verlinde krijgt ervan langs in veel reacties, omdat die zich wel meteen beklaagt over de 18 miljoen voor de Friese taal maar niets zegt over de racistische opmerking van Derksen.

Ook merken diverse minder slimme mensen op X op dat ‘1 miljoen kijkers’ het ook allemaal wel best zullen vinden, want ‘die lachen vrolijk mee’ en je bent tegenwoordig natuurlijk al diep zondig wanneer je slechts iets op televisie hebt gezien.

'Ik ga gewoon weer aan het werk'

En het ‘slachtoffer’ zelf? Habtamu de Hoop reageert beduidend beter dan veel mensen die námens hem reageren, met een filmpje in het Fries.

In de begeleidende tweet schrijft hij: 'Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk.' Dat zouden meer mensen moeten doen.

Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk. pic.twitter.com/MoX8Hin8qY — Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) April 10, 2024