Ontslagen WNL-presentatiecoach: 'Maaike Timmerman emotioneel zwaar mishandeld door Huisjes'

Voor wie het heeft gemist: who the fuck is Bert Huisjes en wat heeft hij gedaan?

Bert Huisjes is oud-hoofdredacteur bij omroep Wakker Nederland (WNL). Vanwege klachten en berichten over vermeend grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een onveilige werksfeer, legde hij in maart dit jaar zijn werk neer. Er volgde een onderzoek, maar dat wees uit dat er geen sprake was van ‘juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag’ door de veelbesproken omroepbestuurder. Wel kwam naar voren dat zijn manier van leidinggeven soms te directief en horkerig was en voor verdriet, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid zorgde bij medewerkers. Ondanks dat werd Huisjes onlangs gewoon weer aangesteld door de raad van toezicht van WNL, ditmaal als bestuurder.

Oei, dat zal gevoelig liggen bij sommigen...

Nou en of. Vooral de vrouwelijke medewerkers bij WNL stuiteren door het Mediapark van woede en verontwaardiging. Presentatrices met aanzien zoals Eva Jinek, Merel Westrik en Leonie ter Braak hebben zich openlijk uitgesproken over de walgelijke manier van leidinggeven door dit Huisjesheerschap. Onder hen ook Maaike Timmerman, radiopresentatrice bij WNL en ook bekend van het tv-programma Goedemorgen Nederland. Zij bleef thuis op de dag dat Huisjes opnieuw werd aangesteld. Dit overigens tot grote opluchting van Johan Derksen, die op zijn beurt klachten heeft over de presenteervaardigheden van Timmerman. Wat een soap, hè?

‘Volgens (oud-)medewerkers ging Huisjes buitengewoon ver met inhoudelijke bemoeienis’

Wat vindt Maaike Timmerman van zichzelf?

‘Ik kan het iedereen aanraden om een keer door de mangel gehaald te worden.’

Wat vinden wij van Maaike Timmerman?

‘Ze zegt voorlopig geen Goedemorgen tegen Huisjes.’

Wat vinden anderen van Maaike Timmerman?

Margreet Spijker - ontslagen presentatiecoach WNL

‘Ik ken haar verhaal en als ik met haar meevoel, dan begrijp ik haar reactie heel erg goed. Maaike is enorm dapper geweest. Alles wat haar is overkomen, heeft ze bij Huisjes neergelegd. Hij heeft haar en haar omgeving iets aangedaan, wat heel ver ging. Dat was bij haar op de persoon gericht en het had ook voor haar privéleven consequenties. Dat blijkt volgens de raad van toezicht juridisch niet laakbaar, maar KPMG heeft andere conclusies getrokken. Het was menselijkerwijs wel degelijk zeer schadelijk. Ik vind dat Bert Huisjes haar emotioneel zwaar heeft mishandeld. Maar als je daarover een gesprek voert met Huisjes, gaat hij huilen en zij niet. Maaike is overeind gebleven en dat vind ik heel knap. Ik snap heel goed dat ze niet meer met hem in één pand wil zijn, na alles wat ze bij hem heeft neergelegd. Ik snap dat ze kotsmisselijk wordt als iemand zegt dat hij een tweede kans moet krijgen. Hij heeft zoveel kansen gehad bij haar, maar hij heeft zijn macht richting haar misbruikt op een manier die ik emotionele mishandeling noem. Dat is een van de redenen waarom ik van geen wijken weet, maar ook vanwege de manier waarop hij met mij is omgegaan. Een voorbeeld? Ik kreeg het verwijt dat ik vlak voor een uitzending aan het googelen was. Er hadden volgens hem mensen heel hard gewerkt aan de uitzending, terwijl ik nog nieuwe vragen in het draaiboek schreef. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland nóg een hoofdredacteur rondloopt, die een NPO Radio 1-presentator verwijt dat die googelt en erop staat dat een samensteller van in de twintig over het draaiboek gaat. Huisjes is gewoon bang. Bang dat Loek Hermans of Fons van Westerloo van de raad van toezicht van WNL niet blij zijn met een uitzending. Huisjes is een ongelooflijke hielenlikker. Trappen naar beneden, likken naar boven. Hij is echt een heel bange huilebalk en bovendien de marionet van de raad van toezicht. Zíj drukken op de knop, híj is de uitvoerder. Ik was presentatiecoach en in die hoedanigheid werd ik ook een soort vertrouwenspersoon. Ik heb de verhalen van heel veel mensen gehoord. Hij bedreigde mensen met ontslag als ze één verkeerd woord zeiden over de NPO. Elke dag was spannend voor de presentatoren, bang als ze waren om iets verkeerds te zeggen. Toen er een echte vertrouwenspersoon werd aangesteld, verbood hij mij om daarmee te praten, want hij wist dat ik allemaal verhalen had. Na het onderzoek ben ik er gewoon uit getieft. Daarmee gaf hij het signaal aan de rest: wie hapt naar de baas, moet vertrekken. Hoeveel mensen mag hij nog emotioneel mishandelen voordat er wordt ingegrepen? Dit moet echt stoppen met deze man.’

Thomas Bruning - journalistenvakbond NVJ

‘Volgens mij heeft Maaike Timmerman haar werk gewoon voortgezet, maar niet op de redactie zelf. Daarmee heeft ze een duidelijk signaal afgegeven en dat is iets wat wij wel kunnen begrijpen gezien de gang van zaken bij WNL. Medewerkers en melders worden op geen enkele fatsoenlijke manier betrokken bij de besluitvorming over de terugkeer van Bert Huisjes binnen WNL. Daarmee zijn de serieuze zorgen die ze in allerlei stadia in verschillende onderzoeken hebben geuit, aan de kant geworpen. Dat is geen fatsoenlijke gang van zaken die past bij een publieke omroep die zich voorneemt om dingen anders te gaan doen. Gezamenlijk hebben de medewerkers gezegd dat er eerst een probleem moet worden opgelost, voordat iemand in deze situatie kan terugkeren. Maaike Timmerman heeft daarin een positieve rol gespeeld door de urgentie daarvan duidelijk te maken.’

Johan Derksen - kritische bromsnor

In Vandaag Inside: ‘Als ik hierheen rijd op vrijdag, dan hoor ik altijd Bureau Misdaad en dat wordt gepresenteerd door de slechtste presentatrice die ik ooit gehoord heb, die je toespreekt met een stemmetje van een kleuterjuf. Vrijdag was ze er niet en toen zat er een uitstekende presentator, dus ik zeg nog tegen mijn chauffeur: “Nou, dat is wat beter dan die trut die je altijd toespreekt alsof je een kleuter bent.” En nu lees ik dus in de krant dat Maaike Timmerman weggebleven is omdat die hoofdredacteur wel in het bestuur blijft zitten. Maar die hoofdredacteur heeft niets gedaan, hij heeft niet de wet overtreden. De enige basis waarop je hem zou kunnen ontslaan is dat hij die Maaike Timmerman dat programma gegeven heeft, want daar is ze ongeschikt voor. Wat moet er met die man gebeuren? Moet hij een enkelband? Moet hij huisarrest? Moet hij de gevangenis in of het land uitgezet worden? Die mutsen blijven toch zaniken dat hij weg moet.’