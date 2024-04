Wilders laat zich uit over formatie: 'Nederland heeft grote problemen'

De formatie tussen de partijen BBB, VVD, NSC en PVV duurt inmiddels al maanden. Woensdagavond stonden Pieter Omtzigt en Geert Wilders de pers te woord, na een onverwachte uitnodiging van informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. En ook donderdag verscheen de PVV'er voor de camera met een update.

Maandenlange formatie

Zowel Omtzigt als Wilders lieten na het gesprek op woensdagavond doorschemeren dat het onwaarschijnlijk lijkt dat Van Zwol en Dijkgraaf over twee weken - voor het meireces in Den Haag – hun rapport zullen presenteren. 'Dat lijkt me erg optimistisch', aldus de NSC'er.

Wilders zei woensdagavond dat er elke dag een 'hobbel' genomen moet worden. Volgens de PVV'er zijn er nog altijd, na maanden gesprekken voeren, geen grote knopen doorgehakt.

Vandaag liet de PVV'er weten dat hij denkt dat alle formerende partijen allemaal het liefst allang klaar hadden willen zijn. De PVV in ieder geval wel. 'We proberen het zo snel mogelijk te doen', aldus Wilders. 'Het duurt maanden. Nederland heeft grote problemen. Maar we gaan met elkaar door, dus dat betekent dat we er vertrouwen in hebben dat het moet kunnen lukken. Anders zouden we niet met elkaar doorpraten.'

Over de inhoud van de gesprekken wilde Wilders niks kwijt. Wel benoemde hij dat de partijen elkaar wat moeten gaan gunnen.

Reactie Dijkgraaf en Van Zwol

Volgens de twee informateurs is er helemaal geen reden voor paniek en liggen ze juist wél op schema: 'We denken nog altijd dat we het in acht weken kunnen halen, maar het is aan de krappe kant.'