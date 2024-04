Jan Dijkgraaf: 'Rutger Castricum is een lege huls die heel overdreven zit te lachen'

Een mannetje met iets te veel ambities, die Rutger Castricum?

Dat kun je zeggen, maar hij gaat er in ieder geval wel volledig voor. Zijn carrière tot nu toe laat een mooie opbouw zien, om te beginnen met de brutale video’s en reportages die hij maakte voor GeenStijl en Powned nog fris in ons geheugen. Critici noemden het afzeik-tv, hufter- en overvaljournalistiek, maar stiekem genoten we er met z’n allen van én plaveide Castricum de weg voor goedgebekte opvolgers als Dennis Schouten, Mark Baanders, Jan Roos, Jeroen Holtrop en Bender. Daarna ging Castricum iets beschaafder te werk in bijvoorbeeld het politieke programma De Hofbar. Tegenwoordig is hij tafelgenoot in Vandaag Inside en sidekick van Hélène Hendriks in De Oranjezondag. In laatstgenoemde programma probeert hij zich volgens sommigen wat te nadrukkelijk te profileren. Castricum is inderdaad erg aanwezig en laat duidelijk zien meer in huis te hebben dan alleen de rol als bijzitter. Niks mis mee, denken wij.

Zijn carrièreopbouw mag dan lof verdienen, Castricum heeft ook een aantal missers op zijn naam staan...

Zeg dat wel. In 2007 werd hij met zijn vaste cameraman opgepakt terwijl hij voor GeenStijl onder de rokjes van vrouwen aan het filmen was in een parkeergarage. Uiteindelijk werd deze zaak geseponeerd, maar misselijk was het natuurlijk wel. Net als het plotseling presenteren van de finale van De gouden kooi in 2008. Naast Bridget Maasland leidde Castricum de door zijn eigen kots rollende dikzak Terror Jaap naar de overwinning van 1,3 miljoen euro. In datzelfde jaar maakte Castricum de tongen los door zijn schurende interview met minister Ella Vogelaar over haar vermeende spindoctor. Op uiterst ongemakkelijke wijze bleef ze akelig lang zwijgen tegenover hem, terwijl hij drammerig bleef volharden dat ze gewoon antwoord moest geven. Spraakmakend maar smakeloos, volgens sommigen.

‘Hij wil De Oranjezondag dragen, maar dat moet hij niet doen,’

Wat vindt Rutger Castricum van zichzelf?

‘Het is ook nooit goed. Dan ben ik weer te druk, dan weer te aanwezig. Of te veel op de achtergrond. Dan lach ik weer te veel.’

Wat vinden wij van Castricum?

Geef ons maar Bakkum.

Wat vinden anderen van Rutger Castricum?

Henny Huisman - inwoner Castricum

‘Castricum is een lief dorp. Soms hier en daar een beetje ingeslapen, vind ik. Het mag allemaal wel een beetje pittiger. Er heerst een vergadercultuur, alles duurt hier meestal lang. In Castricum heb ik talentenjachten gepresenteerd, voor de gehandicapten organiseren we een jaarlijkse playbackshow en een paar jaar geleden heb ik een homo-zebrapad gerealiseerd. Het dorp Castricum is een stuk liever en braver dan Rutger Castricum. Hij is controversieel en durft wel wat te roepen. Hij heeft voldoende bagage, hij weet veel. Ik vind hem een leuke verschijning op tv. Af en toe schiet hij uit zijn slof, maar daar is hij ook voor. Het enige dat mij een beetje stoorde, was het ge-jij en ge-jou richting Mona Keijzer in De Oranjezondag. Ik vind dat je een politica – zeker in een heftige discussie – niet zondermeer kan tutoyeren. Rutger had dat eerst aan haar moeten vragen, of het aan de kijker moeten uitleggen. Ik vond het ongepast hoe hij haar benaderde en aansprak.’

Jan Dijkgraaf - oud-collega

‘Ik vond Rutger fantastisch toen hij die filmpjes maakte voor GeenStijl en Powned. Uniek in zijn genre. Rutger is daarna wel heel erg in zichzelf gaan geloven, een beetje te veel denk ik. Hij heeft best wel leuke docuseries gemaakt, op dat menselijke vlak is hij best goed. Maar hij straalt in alles uit dat hij best wel een domme jongen is. Een toevoeging aan de talkshowtafels vind ik hem niet. Je kunt ook gewoon een bandje kopen met een lachzak, dan hoef je Rutger niet in te huren. Hij zit vaak alleen maar te hinniken, vooral om zijn eigen grappen. Ik ben geen fan van hem. Ik heb zeven weken bij Powned op de redactie gezeten, ik zie wel waar hij goed in is. Maar ik vind hem volledig ongeschikt als vaste tafelgast of sidekick in talkshows. Een lege huls die heel overdreven zit te lachen. Bij Vandaag Inside zie je hem telkens naar de zijkant kijken of zijn antwoorden wel in de smaak vallen bij meneer Derksen. Als je daarop gaat letten, is het een gênante vertoning.’

Bart Nijman - GeenStijl

‘Toen ik bij GeenStijl begon, was hij daar al weg. Ik ken hem vooral van tv. Rutger is niet meer zo brutaal als hij vroeger was. Hij is bekend geworden omdat hij overal met gestrekt been en vol gas in ging. Sinds hij op het Mediapark rondloopt, is zijn stijl langzaam veranderd. Hij heeft wat meer Mediaparkbeschaving opgedaan. Daar is hij niet per se slechter van geworden. Hij kan mensen af en toe uitspraken ontlokken waar hij zelf hard en aanstekelijk om moet lachen. Hij heeft een ijdelheid die televisiemakers allemaal een beetje hebben. De zelfimportantie van mensen die op tv zijn, wil nog weleens groeien. Dat zie je bij hem ook wel wat.’

Dominique Weesie - oprichter GeenStijl & Powned

‘Rutger is een van de meest scherpe journalisten in Nederland. Hij kan altijd onverwacht op een knop drukken waardoor de boel op stelten staat. Bij Powned zijn we bezig met de ontwikkeling van een laat avondslot. Rutger zal zeker een van de personen zijn die daarin zit. Zijn stijl is uniek, ik ken geen tweede. Ik kan niet op tegen de salarissen die bij de commerciëlen worden geboden, maar ik zal er alles aan doen om hem binnen onze gelederen te houden. Rutger is erg loyaal. Bij de publieke omroep kan hij de wat meer maatschappelijk betrokken thema’s behandelen. Daar krijgt hij bij ons alle ruimte voor en dat ziet hij zelf ook. Rutger kan uit het niets een bommetje gooien. Dat maakt hem soms kwetsbaar, maar evengoed ook onvoorspelbaar. Hij is een uniek talent waar ik met veel plezier naar kan kijken.’