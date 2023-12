PVV-kiezer wil deze politicus als premier, niet Geert Wilders

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat zo'n 57 procent van de PVV-stemmers het acceptabel zou vinden als Geert Wilders niet de nieuwe minister-president van Nederland wordt. Maar wie zien de PVV'ers dan wél voor zich in het Torentje?

Mona Keijzer

Zo'n 61 procent van de PVV-stemmers vindt Mona Keijzer de juiste kandidate om de baan van Mark Rutte over te nemen. Keijzer is Kamerlid bij de BoerBurgerBeweging. In september werd zij door Caroline van der Plas naar voren geschoven als premierskandidaat.

Ook Pieter Omtzigt is redelijk geliefd bij de PVV'ers. Volgens het onderzoek van EenVandaag ziet 36 procent van de PVV-kiezers de NSC-partijleider graag in het torentje belanden. Dilan Yesilgöz (VVD) is een stuk minder populair, slechts 18 procent van de PVV'ers ziet haar graag in de voetsporen van Rutte treden.

Veel PVV-kiezers vinden het vooral belangrijk dat de partij van Geert Wilders gaat meeregeren. Tegelijk zou 35 procent van de PVV'ers het onacceptabel vinden als de PVV-voorman geen premier wordt.