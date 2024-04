VVD komt opnieuw vele duizenden asielplekken tekort

De asielinstroom is in 2024 ‘aanzienlijk hoger’ dan in dezelfde maanden van vorig jaar en tot 1 juli komt de Rijksoverheid daarom 12.000 opvangplekken tekort. De Spreidingswet biedt onvoldoende oplossingen tegen de dreiging van buitenslapers.

Demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg vraagt daarom opnieuw om hulp aan gemeenten en de gehele de Nederlandse bevolking bij het oplossen van dit probleem. Niet door het indammen van de instroom, zoals zijn VVD al jaren belooft, maar door het zoeken naar, of desnoods bijbouwen van, nieuwe opvangplekken.

Onder een videootje waarin Van der Burg zijn hoge nood toelicht aan Nederland, blijkt de animo voor meer opvang niet bijzonder groot te zijn. Met scherts en sneren wordt de demissionaire VVD’er weggehoond. Waarom deze inspanningen niet voor daklozen wordt gedaan, of hoe het kan dat een half miljoen mensen in voedselnood zitten, willen twitteraars van hem weten. En natuurlijk wordt Van der Burg herinnerd aan de eeuwige toezeggingen van de VVD om de asielcrisis bij de bron aan te pakken.

De druk op de asielopvang is ontzettend hoog. Op lange termijn werken we aan beperking van de asielinstroom, maar om te zorgen dat er de komende periode niemand op het gras hoeft te liggen hebben we met spoed opvangplekken nodig. ⤵️https://t.co/CnKCOCwe6n pic.twitter.com/4uHzK84KfD — Eric van der Burg (@ericvanderburg) April 15, 2024

Aan de formatietafel zorgt het asielprobleem eveneens voor frictie. Maandag liep PVV-leider Geert Wilders weg uit de onderhandelingen met de - uiteraard op X gedeelde - woorden ‘Ik ben klaar met alleen maar concessies doen. Ze moeten nu leveren.’ Vandaag worden de gesprekken wel hervat, ditmaal over de politieke prioriteit om te onderzoeken of automobilisten weer 130 kilometer per uur zouden kunnen rijden op A-wegen.

Miljard erbij voor de migratiestroom

Het asielchagrijn van Wilders houdt direct verband met de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet, waarin meer dan een miljard euro is uitgetrokken voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder dit jaar was het budget al met 600 miljoen euro verhoogd, maar dat blijkt onvoldoende in verhouding tot de stijgende aanwas aan nieuwe aanvragen.

Voedselnood in Nederland. Onbeschaafd en onacceptabel. En ondertussen vliegen de miljarden naar asielzoekers, extra opvanglocaties en het buitenland. pic.twitter.com/7juN4JHyRK — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 16, 2024

Wilders noemt de uitgaven 'eigenlijk wel een beetje over het graf heen regeren’ en wil daar ‘een stevig robbertje over praten’. Die weinig milde stemming bereikte dus ook de formatiebesprekingen, waar Dilan Yesilgöz als partijleider van de voor de asielcrisis verantwoordelijke VVD deelneemt.

De acute noodzaak aan 12.000 extra opvangplekken duidde de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer eveneens op X als ‘Waanzin. Echt waanzin’.

'Tekort niet meer dicht te lopen'

Over ruim een jaar, op 1 juli 2025, moeten 96.000 opvangplekken gerealiseerd zijn onder de Spreidingswet. Maar: ‘In aanloop naar die opvangplekken ontstaat op korte termijn een serieus tekort dat niet meer door COA dicht te lopen is’, schrijven Van der Burg en zijn collega op Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge (CDA).

Binnen vier weken zijn al 5000 extra opvangplekken gevraagd aan gemeenten, waarvan een kwart al binnen een week, voor 22 april, verlangd wordt. Dus als iemand nog een hotel, sporthal, studentenflat of cruiseschip heeft liggen: bel Eric van der Burg, het COA zal u er vast ruimhartig financieel voor compenseren.

Volgens officiële cijfers komen vanaf begin 2024 wekelijks zonder 1.000 asielzoekers in Nederland aan. Dat is ongeveer dertig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Prognoses voor het hele jaar lopen uiteen van 65.000 tot wel 100.000 nieuwe buren, die niet in het gras willen slapen.

Eric van der Burg (VVD) kan stoeltjes in het gras gaan zetten

Daarom maken de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer gronden en panden vrij die in het bezit zijn van het Rijk. Hier kunnen grote tijdelijke locaties worden ingezet voor asielopvang - al twijfelen meer en meer mensen openlijk aan het eeuwige woordje ‘tijdelijk’.

‘Als iedereen in Den Haag met zo veel toewijding zijn werk zou doen als Eric van de Burg, was er geen woningnood, dakloosheid en voedselarmoede’, verzuchtte een moedeloze kiezer op X.