Leon Verdonschot: 'In Mona Keijzers logica bestaat er voor lagere inkomens een grondrecht op dierenleed en ongezond eten'

Beste Mona Keijzer van BBB,

Toen Jumbo, tot nu toe de supermarktketen die het meest inzette op vleespromotie, enkele weken geleden bekendmaakte eindelijk echt werk te maken van de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten, was daar veel lof voor van mensen die iets geven om dierenwelzijn, gezondheid, of beide. Sinds de FIOD binnenviel bij Jumbo-baas Frits van Eerd en hij is vervangen door Ton van Veen, lijkt de supermarkt het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en gezondheid in te zien. Van Eerd gaf daar allemaal niks om; die stak zijn geld het liefst in Max Verstappen, waar de FIOD nooit zal binnenvallen, omdat hij in belastingparadijs Monaco woont.

Er was ook kritiek op het voornemen van Jumbo om bio-industrievlees niet langer door de strot van consumenten te duwen, en die kritiek kwam van u. ‘Dit raakt mensen met hogere inkomens niet,’ stelde u. Wat op zich waar is, alleen al omdat hogere inkomens veel vaker kiezen voor de alternatieven voor bio-industrievlees, wat goed nieuws is voor hun gezondheid en het welzijn van dieren. Maar in uw logica bestaat er voor lagere inkomens een grondrecht op dierenleed en ongezond eten.

Gelukkig kon u snel daarna, namelijk afgelopen week, werk maken van uw kennelijk grote betrokkenheid bij de lagere inkomens. Toen lag namelijk een zeer concreet voorstel in de Eerste Kamer om hun positie te verbeteren: een eenmalige verhoging van het minimumloon, met maar liefst 1,2 procent tot het gigantische bedrag van 13,84 euro per uur. Nu was hét thema van de afgelopen verkiezingen ‘bestaanszekerheid’: geen enkele partij, ook die van u, kon een zin uitspreken zonder dat woord erin. Een minimale, eenmalige verhoging van het minimumloon, dat daarmee nog steeds ruim onder de 16 euro bruto ligt die het volgens de Europese armoederisicogrens zou moeten zijn, zou een zeer bescheiden bijdrage aan die bestaanszekerheid zijn. Maar nee. U stemde tegen, en omdat u de grootste partij in onze senaat bent, is daarmee het voorstel van de baan.

In dezelfde week waarin de BBB had kunnen voorkomen dat mensen in de armoede komen of blijven, zag ik uw Kamerlid Henk Vermeer bij Op1 aan tafel zitten, met de voorgebakken oneliner: ‘wie rood staat, kan niet groen doen’. Ik denk dat Vermeer, die in het weekend als scheidsrechter op het veld staan, in zijn hoofd zichzelf hoorde affluiten.

Op de BBB-site staat een verklaring over de tegenstem. De laatste zin van die verklaring luidt: ‘Daarnaast is BBB in de kabinetsonderhandelingen druk bezig voor bestaanszekerheid.’ Wat een geruststelling! Uit die kabinetsonderhandelingen is al gelekt dat er een voorstel ligt om de maximum snelheid weer terug te brengen naar 130 kilometer. Drie minuten eerder bij de voedselbank: de mensen met lage inkomens zullen u vast dankbaar zijn, en anders snelheidsduivel Frits van Eerd wel.