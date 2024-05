Leon Verdonschot: 'Seksuele voorlichting voor kinderen harder nodig dan ooit door social media'

‘U wilt, verklaarde u in de Tweede Kamer, af van ‘al die gekkigheid die over kinderen wordt uitgestort”

Beste Caroline van der Plas,



Voor de status van opiniemaker in Nederland strekt het zeer tot aanbeveling wanneer je je mening niet kunt onderbouwen, maar wel zo boertig mogelijk voorziet van uitroeptekens. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat iemand als Jack van Gelder, een karikatuur op de oom die je op het familiefeest mijdt én uit de buurt van je dochter houdt, tegenwoordig aan talkshowtafels met veel aplomb opinies ventileert over onderwerpen die zich afspelen ver buiten het gebied van zijn expertise, te weten ‘spelen met een bal’. Dan roept Van Gelder bijvoorbeeld, zoals afgelopen week, aan de gesprekstafel van een liveprogramma dat hij aanziet voor de toog van zijn stamcafé, zijn ultieme argument tegen Frans Timmermans: die lijkt op een ‘tuinkabouter’. Timmermans is groter dan Van Gelder.

Maar wie maalt om feiten, als je ook wegkomt met dronkenmansgelul? Nu zit Van Gelder aan een talkshowtafel, en niet in ons nationale parlement. U wel, al een tijd ook, al acteert u nog steeds met bewonderenswaardige inzet de binnengewaaide buitenstaander die ook niet precies weet wat hier de geldende mores zijn, en dus maar een doos chocola meeneemt voor de informateurs, want dat doe je op een boerenbruiloft ook. Uiteraard is die doos dan van Merci, de ultieme chocolade voor mensen die niet van chocolade houden, want het imiteren van gewoonheid is het handelsmerk van populisten.

Voor een parlementariër ligt de lat voor het minimum aan feitenkennis toch net iets hoger dan voor een talkshowgast, zou ik zeggen. Niettemin wist u afgelopen week verpletterend ver onder die lat te duiken, toen het ging over die absurde zin in het hoofdlijnenakkoord over seksuele voorlichting, die ‘neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van kinderen’ zou moeten zijn. Wat hier in doorklonk, was de desinformatie-campagne tegen de Week van de Lentekriebels vanuit extreemrechts en Gezin In Gevaar, de Nederlandse versie van de Taliban. De ene leugen nog gortiger dan de andere kwam daarin langs. Raisa Blommestijn loog over Lentekriebellessen over anale seks, Thierry Baudet over plaatjes over leren pijpen. Freud zou er wel raad mee weten.

Het is temeer kwaadaardig omdat seksuele voorlichting zo hard nodig is. Uit vele onderzoeken blijkt dat kinderen daardoor weerbaarder worden. Dat is allemaal belangrijker dan ooit, nu kinderen via sociale media veel vroeger met seksualiteit geconfronteerd worden, en dan juist op manieren die níét bijdragen aan hun weerbaarheid of zekerheid – integendeel. Er waren al vele redenen voor goede voorlichting, en daar zijn alleen maar redenen bij gekomen. Het is essentieel dat kinderen en jongeren lessen krijgen over de seksuele integriteit van hun lichaam en dat van anderen, zeker in een wereld waarin Andrew Tate meer volgers heeft dan Donald Trump en Kim Kardashian samen. Een van die volgers heet Thierry Baudet.

Het bleek allemaal niet aan u besteed. U wilt, verklaarde u in de Tweede Kamer, af van ‘al die gekkigheid die over kinderen wordt uitgestort’. Dat gebeurt juist online, en voorlichting is daar het antwoord op. Toen Rob Jetten u om een toelichting vroeg, antwoordde u dat u zich ‘kapotschrok’ toen u zelf hoorde hoe seks werkt.

Altijd het beste antwoord op trauma’s: ze gewoon doorgeven aan anderen.