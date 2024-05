Luuk Koelman: ‘Zijn de Russen nu een dreiging of hebben we hen op de knieën?’

‘Zitten in die kruisraketten nu echt chips die Russische raketgeleerden uit wasdrogers hebben gesloopt?’

Twee westerse argumenten die ik keer op keer hoor. Argument 1: als Oekraïne lid was geweest van de NAVO, dan had Rusland nooit durven aanvallen. En argument 2: stoppen we de Russen niet in Oekraïne, dan lopen ze heel Europa onder de voet.

Kijk, dat kan niet. Het is of het een of het ander. Als je claimt dat Poetin een land niet durft aan te vallen als het lid is van de NAVO, hoe kan hij dan Europa onder de voet lopen?

En nu maak ik me zorgen. De oorlogsretoriek van onze politici en hoge militairen is allerminst consistent. Hun narratief klopt niet, het rammelt aan alle kanten. Enerzijds schilderen ze Rusland af als een existentiële dreiging. Knipper met je ogen en die Slavische boerenkinkels hebben de hele Balkan veroverd. Knipper nog een keer en ze staan in Berlijn.

Maar tegelijkertijd meldt Ursula von der Leyen dat we Rusland economisch op de knieën hebben. Volgens haar leidt het land dermate onder westerse handelssancties, dat het chips uit vaatwassers en koelkasten sloopt, om zo hun militaire hardware te repareren. Ik verzin dit niet. Google er maar op. De voorzitter van de Europese Commissie zegt het, dus dan is het zo.

Alhoewel. Vier maanden later is het westerse verhaal alweer 180 graden gedraaid. Rusland beschikt over hypersonische Zirkon-kruisraketten! Hightech-oorlogstuig; zes tot negen keer sneller dan het geluid en nauwelijks te onderscheppen door onze Patriot-luchtverdediging.

Op zo’n moment stokt het in mijn hoofd. Zitten in die hypersonische kruisraketten nu chips die Russische raketgeleerden uit wasdrogers hebben gesloopt? Moet ik dat geloven? Goddomme, Westen! Get your story straight! Wat is nu het beeld dat ik van de Russen behoor te hebben? Britse inlichtingendiensten meldden nog geen jaar geleden vol minachting dat Russische troepen soms aanvallen met alleen maar schepjes (‘het gebruik van de schep als wapen benadrukt de brute en technisch inferieure wijze van strijd leveren’).

En nu is het opeens zo dat diezelfde Russen een artillerie-overwicht hebben van tien tegen één, plus de totale hegemonie over het Oekraïense luchtruim. Maar het goede nieuws is dan weer dat ze er nog steeds nauwelijks in slagen om elk Oekraïens dorpje dat op hun pad komt, te veroveren. Tenminste, volgens Blinken dan, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij weet zeker dat Oekraïne in 2025 alsnog de Rus het land uittrapt. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat diezelfde Russen wel heel Europa onder de voet lopen als ze de kans krijgen!

Ach ja, de logica van oorlog. En nu hoor ik NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg roepen: ‘Weapons are the way to peace.’ Geen idee uit welk boek van George Orwell hij die quote nu weer heeft. Doet er ook niet toe. Waar het om gaat, is dat we als Westen aan de goede kant van de geschiedenis staan. Die van de waarheid. Ja, dat moet ik goed voor ogen houden. Want anders zou ik toch echt beginnen te twijfelen.