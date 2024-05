Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 22ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Jack the Ripper

Polly, Annie, Elizabeth, Catherine en Mary Jane hebben elkaar nooit ontmoet, toch zijn ze beroemd om dezelfde reden: ze werden allemaal in 1888 vermoord door Jack the Ripper. Over zijn vijf vrouwelijke slachtoffers wisten we vrijwel niets. Tot voor kort. Met diepgaand bronnenonderzoek neemt schrijfster Hallie Rubenhold je in haar boek 'De vijf van Whitechapel' mee naar Victoriaans Londen, het jachtterrein van Jack the Ripper. Een voorpublicatie.

Verkiezingstijd in de EU

In de serie Mijn Europa ontvouwt een lijsttrekker in aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni zijn of haar ideeën voor ons continent. Deze weekdeel 3: CDA-voorman Tom Berendsen (41). Over rek en ruimte vanuit Europa, de bedreigingen vanuit China en Rusland en de nieuwe energie van zijn partij. ‘Ik zit ook bij het CDA vanwege de A van appèl.’

Rapdiva's

Deze week staat Nicki Minaj in een stijf uitverkochte Ziggo Dome. Haar populariteit – net als die van Cardi B en Megan Thee Stallion – kent amper grenzen. Wie zijn deze grofgebekte vrouwen die de hiphopwereld veroveren? Het pikante succesverhaal van de drie grootste rapdiva’s ter wereld. ‘Als mannen mogen roepen wat zij allemaal met ons willen doen – neuken, gepijpt worden, uitschelden – dan mogen wij dat ook.’

Max Westerman: 'De Amerikaanse democratie is totaal verloederd'

Als voormalig Amerikacorrespondent van RTL Nieuws stond het leven van Max Westerman (66) jarenlang in het teken van nieuwsjagen. Daarna vertrok hij naar Rio de Janeiro, waar hij een rustiger levensritme heeft gevonden en hij met wat meer afstand op de Amerikaanse politiek kan reflecteren. ‘De aankomende presidentsverkiezingen zijn niet zomaar een keuze tussen Democratisch of Republikeins, maar een keuze voor of tegen de democratie.’

Rollerderby

Rollerderby is een nogal ruige sport op rolschaatsen. In de vorige eeuw vooral een populaire tv-sport in Amerika, maar de laatste jaren aan een sterke revival bezig, vooral binnen de lgbtq-gemeenschap. In Liverpool werd vorige week de Five Nations Roller Derby verreden.