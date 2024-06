Een goed alarmeringssysteem voor senioren wordt steeds belangrijker

Regelmatig duiken verhalen op van mensen die dagenlang dood in hun eigen woning hebben gelegen, voordat ze werden gevonden. Het zijn vaak mensen die een teruggetrokken bestaan leiden en daardoor minder snel gemist worden. Maar een acute noodsituatie kan iedereen overkomen. Vooral senioren op hoge leeftijd zijn mensen van de dag en er is niet ieder moment van de dag iemand in de buurt om poolshoogte te nemen. Maar er zijn meer redenen om over te gaan tot de aanschaf van een goed alarmeringssysteem. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij.

Steeds langer zelfstandig

Was het een halve eeuw geleden vrij normaal om rond je vijfenzeventigste naar een bejaardenhuis te verkassen, tegenwoordig is het juist een trend om zo lang mogelijk op jezelf te blijven wonen. Dat is maar goed ook, want de groep senioren wordt de komende jaren nog een stuk groter en zoveel plaatsen zijn er niet beschikbaar in woonzorgcentra. Maar als meer mensen in hun eentje thuis wonen, zijn er ook meer risico’s op valpartijen en ander lichamelijk leed. Je wilt natuurlijk niet dat jouw eigen ouders iets overkomt, maar je bent ook niet dag en nacht in de buurt. Geef ze een horloge met alarm cadeau, dan kunnen ze direct alarm slaan als er iets misgaat en is hulp snel aanwezig om erger te voorkomen. Het fijne is dat je geen extra knopjes, koordjes en andere ongemakken hebt, want een horloge dragen veel mensen sowieso al.

Minder zorgpersoneel beschikbaar

Een andere reden is dat de krapte in de personele bezetting van woonzorgcentra. Je kunt als medewerker niet overal tegelijk zijn, dus bestaat het risico dat hulp niet op tijd komt. Met een alarm horloge ouderen creëer je een extra stukje veiligheid, want een melding komt dan ook direct bij de betreffende alarmcentrale binnen. Vanuit daar kan direct het zorgpersoneel aangestuurd worden, maar in geval van nood kan bijvoorbeeld ook alvast een ambulance gewaarschuwd worden.

Verhoogd mentaal welzijn

Angst is een slechte raadgever. Wanneer je zelf als senior voortdurend angstig bent uit vrees dat je iets naars kan overkomen, komt dat je mentale welzijn niet ten goede. Ook familieleden slapen een stuk rustiger als ze weten dat iemand altijd direct alarm kan slaan als er echt iets mis is. Op die manier draagt het alarmeringssysteem dus bij aan een betere gemoedstoestand. Je kunt zorgeloos verder met je leven!