Welke drugs deze ventjes gebruiken weten we niet, feit is dat ze structureel een seniorenlift vol poepen

De lift en portieken van een seniorencomplex in Zeist worden gebruikt als toilet. Het plakt er, er hangt een ongelooflijk vieze urinewalm en een van de bewoners kwam laatst een hoopje poep tegen. Dat meldt De Telegraaf.

Volgens de bewoners van het seniorencomplex zijn het de hangjongeren die erachter zitten. Zo zouden ze in de avonduren rond het complex slenteren, drugs gebruiken en ook verkopen. Wat voor drugs ze gebruiken weten we niet, maar je gaat er in ieder geval óf van poepen en plassen op rare plekken óf het zorgt voor zulke heftige hallucinaties dat een lift eruitziet als een aanlokkelijke toiletpot.

De bewoners zijn het, logischerwijs, zat. “Het is walgelijk”, aldus de 81-jarige Gerda Jansen in De Telegraaf. “Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik schaam me dood als ik visite krijg. Veel van de bewoners zitten in een rolstoel of gebruiken een rollator. Als er weer eens een plas urine in de lift ligt moeten zij daar doorheen, zo nemen zij die viezigheid mee naar huis. Dat is toch afschuwelijk?”, reageert een bewioner

De bewoners klopten al meerdere keren aan bij de woningbouwvereniging en gemeente. Elke keer worden zij echter van het kastje naar de muur gestuurd. “De instanties zeggen er wel degelijk mee bezig te zijn, maar het vinden van een oplossing is ze tot nu toe nog niet gelukt.”

Terugplasverf

Binnenkort starten de instanties wel met het plaatsen van urine afstotende verf op de muren waar vaak tegenaan geplast wordt. De wildplassers merken dan dat hun pis weer op hun eigen broek terechtkomt. Of dat zal helpen? De arme bejaarden zetten er hun vraagtekens bij.