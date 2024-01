Streek van de week: seniorenflat zit in de shit

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: in een seniorenflat in Rotterdam kijken ze zo langzamerhand scheel van elkaars strontlucht. De woningbouwvereniging trekt vooralsnog zijn handen van het zaakje af.

Tekst: Danny Koks

Als heel Nederland aanschuift voor het kerstdiner, kun je in seniorenflat De Harmonie in Charlois een kanon afschieten. Niemand wil een garnalencocktailtje leeglepelen in die stank. Afgelopen kerst was het weer zover. Annie Wichman (77) had haar dochter uitgenodigd. Tegen beter weten in, eigenlijk. Want net toen al het eten op tafel stond, was het weer raak. Vanuit de ketelruimte in haar halletje verspreidde zich een walgelijke walm. Ontkennen had geen zin, ontvluchten was het devies. Uiteindelijk moest ze al het eten inpakken en heeft Annie kerst gevierd bij haar dochter thuis.

Vlak na de oplevering in 2002 is de Rotterdamse in De Harmonie gaan wonen. Sindsdien moet ze leven in de strontlucht van haar buren. Er zitten nog vier verdiepingen boven haar, dus dat zijn heel wat grote boodschappen waarvan de geur haar woning binnen komt waaien. Ze betaalt zich blauw aan de etherische oliën, want iedere keer als de buurvrouw boven de pot op moet, knipt Annie haar verdamper aan om de lucht te verdrijven. ‘Het is net alsof ze bij je op tafel zitten te kakken,’ zei ze tegen de verslaggever van Radio Rijnmond die poolshoogte kwam nemen.

Annie is niet de enige die gebukt gaat onder de stankoverlast. Haar buurvrouw, mevrouw Kevenaar, zit al aan een puffertje omdat ze longklachten heeft gekregen. Toen ook Hart van Nederland langskwam, ging de beerput pas echt goed open. De ene na de andere bewoonster deed haar beklag. De een krijgt amper meer visite over de vloer, die krijgen allemaal knallende koppijn van de putlucht. En als de ander, een Surinaams vrouwtje, het nog weleens lukt om bezoekers naar haar seniorenflatje te krijgen, dan hoeven ze nooit iets te eten of te drinken. Ook vanwege die stank. Er is er zelfs eentje die regelmatig haar bedje opmaakt op het balkon, omdat ze haar woning niet goed gelucht krijgt.

Annie besloot de klachten van de flatbewoners te verzamelen. Ze kreeg er zoveel dat ze er heel snel alweer mee moest stoppen. Nu heeft ze naast haar voordeur een briefje hangen: ‘Als u klachten heeft, niet meer hier bellen. Ik neem geen klachten meer aan. Maar zelf bellen naar Woonstad.’

Dat is dus de woningbouwvereniging die mevrouw Wichman al veertien jaar aan het lijntje houdt. Annie heeft een kennis die werkt bij Ballast Nedam laten kijken naar waar die stank nou vandaan komt. Die zag meteen wat het probleem was: op het dak zit de afvoerpijp van het riool veel te dicht bij het ventilatiesysteem. Maar als Woonstad eens een installateur stuurt, dan kan die nooit wat vinden. Of er komen opzichters langs, om de klachten met haar te bespreken. ‘Maar ik heb niks aan dat gelul,’ zei Annie tegen Radio Rijnmond. Wat haar betreft is het dan ook klip en klaar. De woningbouwvereniging moet met de billen bloot.