Bart Nijman: 'Ik sla de stemming voor het Europees Parlement traditiegetrouw over'

'Slechts één keer stemde ik wel voor de schijn, achteraf had ik spijt want die stem ging natuurlijk geen fuck uithalen tégen de EU'

Geen enkele stemming voelt zo waardeloos als die voor het Europees Parlement en daarom sla ik ’m traditiegetrouw over. Slechts één keer stemde ik wel voor de schijn van Europese democratie en dat was in 2009 toen de PVV voor het eerst meedeed. Die zijn namelijk voor een Nexit.

Achteraf had ik spijt want vijf zetels in de EU op (destijds) 754 stoeltjes gingen natuurlijk geen fuck uithalen tégen de EU. Het Europarlement, gevuld met karakterloze grijstinten, heeft niet eens initiatiefrecht om wetten voor te stellen en is vooral klapvee voor de Commissie. De enige die succesvol tegencampagne voerde, was Nigel Farage en die werd flink geholpen door premier Cameron. Die blufte en hard verloor door een Brexit-referendum af te kondigen waar Farage zijn gouden kans in zag, en greep.

Ik juich nog steeds om Brexit, niet omdat het Verenigd Koninkrijk het zo goed heeft uitgevoerd (integendeel) maar omdat het heeft laten zien hoe kinderachtig rancuneus het Europese vredesproject zichzelf opstelt wanneer een lidstaat genoeg krijgt van de institutionele afbraak van zelfbeschikking door technocratische verstikking, en vertrekt. De EU is het meest luidruchtige voorbeeld van hoe de ‘nooit meer oorlog’-wens zich heeft omgevormd tot een sneu, maar schofferend verwijt aan het adres van eurosceptici, die zogenaamd (maar niet in werkelijkheid) verdeeldheid en onrust zouden verkiezen boven Europese eenheid.

Zulks zijn de sleetse mantra’s van naargeestige politieke ego’s zoals Guy Verhofstadt en Frans Timmermans, die zich decennialang volgevreten hebben aan het Nie Wieder Toetjesbuffet – ook wel bekend als het Naoorlogse Buffet – en niet meer in staat zijn zich van hun verslaving aan deze morele suikerpiek te bevrijden.

De PVV peilde voor de verkiezingen van 2024 op negen zetels tegencultuur, EU-beroemdheid Frenske volgde op de voet dankzij de Brusselse bekendheid van zijn vergane glorie, en de publieke omroep heeft maandenlang ideale democratische drone-zoon Laurens Dassen van het minuscule Volt gepusht, maar ik heb geen idee hoe die peilden.

Het doet er ook niet toe. Nederland heeft 29 stoeltjes in een parlement van (thans) 720 zetels die in dienst staan van hun royaal beloonde Brusselse baantje, grotendeels onzichtbaar voor het electoraat.

Een functionele democratie moet vrij kunnen ademen en de zuurstof wordt geproduceerd in de liberale longen van soevereiniteit en de natiestaat, niet door de kunstmatige beademing van Brusselse bedilzucht en bureaucratie. Een stem voor het Europees Parlement legitimeert antidemocratie en bestuurlijke afstand.

Een nationalist ben ik nooit geweest, samenwerking en vrijhandel als economisch machtsblok in de wereld lijken me goed. Maar meer dan ooit ben ik overtuigd van het belang van de soevereiniteit van een democratische natiestaat die, in tegenstelling tot een door lobbyisten gecorrumpeerde technocratische moloch, wél een maatschappelijke saamhorigheid en weerbare vertegenwoordiging kan garanderen. De beste Nexit-stem is thuisblijven.