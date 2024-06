Geen stress: met parkeerapp My Way vind jij wél een plekkie in de stad

Heb jij er ook zo'n hekel aan? Een parkeerplek zoeken voor je auto? Je blijft maar rondrijden in de hoop er eindelijk één te vinden. Behoorlijk vervelend, vooral als je ergens op tijd moet verschijnen voor bijvoorbeeld een zakelijke meeting. Parkeerapp My Way biedt dé oplossing voor een lekker prijsje.

De app helpt mensen die op zoek zijn naar een parkeerplek bij het vinden van zo'n plekkie. En daar blijft het niet bij, want via My Way kun je deze al van tevoren reserveren. Zo ben je dus verzekerd van je plekje en weet je óók nog dat je wagen veilig staat.

Dit is mogelijk doordat de founders - Steven Kesler en Pieter Groot - van My Way zich niet richten op de standaard plekken in een stad, maar parkeren mogelijk maken bij bedrijven, hotels en restaurants. Echter houdt het nog niet eens op met de voordelen van de app, want waar parkeren normaal gesproken ontzettend prijzig is, biedt My Way je deze parkeerplek aan voor een lagere prijs dan je gewend bent.

De app wil er op deze manier ervoor zorgen dat bestuurders die opzoek zijn naar een parkeerplek weer kunnen genieten van de stad. "Het is onze missie om mensen te helpen genieten van alles wat de stad te bieden heeft, zonder irritatie en stress die bij parkeren komt kijken", aldus Steven Kesler.

Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de appgebruiker voorziet My Way je over de nodige praktische informatie. Zo krijg je, indien nodig, in- en uitrij-instructies, die ondersteund worden met video's en foto's. Daarnaast word je ook van tevoren ingelicht over de faciliteiten die bij de parkeerplaats te vinden zijn. Zo kun je bijvoorbeeld zien of er een bar of café is. Maar ook of de locatie beschikt over een lift, receptie, EV-oplaadpunten voor elektrische auto's en nog veel meer.

"My Way vertegenwoordigt niet alleen parkeren, maar staat voor totale ontzorging. Van het vinden de beste parkeerplek tot begeleiding naar je eindbestemming via de snelste route", aldus founder Pieter Groot.

Hoe de app je dan naar je eindbestemming begeleidt? Door middel van de 'last-mile'-functie. Deze functie vertelt je precies hoe je zo snel mogelijk bij de uitgekozen parkeerplek komt. Daarnaast word je ook nog ingelicht over de mogelijkheid om een Uber te pakken wanneer je over geen ander vervoer beschikt. Overweeg je toch lopend of op de fiets te gaan? Ook goed, My Way geeft je informatie over hoe lang het lopen of fietsen is. Makkelijker wordt het niet.