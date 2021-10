Deelauto’s: pandemie-, economie-, en klimaatproof 

De pandemie heeft onze levensstijl omgegooid. Gecombineerd met de verschuivingen in de economie hebben we stof tot nadenken over ons uitgavenpatroon. Wat boven komt drijven als succesvolle oplossing is de deeleconomie.

De deeleconomie is een groeiend begrip in Nederland. Alles van bladblazers tot boeken, fietsen, en ook auto’s kun je tegenwoordig huren. Gebruik boven bezit. Het is een slim concept in een wereld van overproductie, economische onzekerheid en klimaatvervuiling.



Autodelen is wellicht het allerbeste voorbeeld van de positieve effecten van een deelconcept. Met autodelen huur je namelijk een auto van iemand uit jouw buurt. Geen dure verhuurmaatschappijen met verborgen kosten, flinke borgsommen, of onhandige ophaallocaties. Nee: gewoon simpel, vertrouwd, en voordelig.



Daarnaast is autodelen een van de meest duurzame vormen van mobiliteit. Kies je voor autodelen dan kies je ook voor ons klimaat. Een deelauto in de wijk, betekent dat er 10 auto’s minder nodig zijn op de weg. Oftewel: groenere straten, minder files en flink lagere CO2-emissies.

Maar hoe huur je nou een deelauto?

Simpel, via SnappCar bijvoorbeeld. SnappCar is Nederlands grootste deelautoplatform waar je duizenden deelauto’s kunt vinden. Verhuisbusjes, elektrische auto’s, sportwagens, familie busjes, oldtimers: de lijst is eindeloos. De voordelen: je auto huren is veel goedkoper dan via een verhuurmaatschappij, je bent volledig verzekerd én je helpt je eigen buurt.



Wil je een auto huren in Amsterdam, dan zul je zien dat er aanbod in iedere wijk is. Met andere woorden, je kunt waarschijnlijk zo je deur uitlopen naar je huurauto. Maar ook in andere steden en zelfs dorpen zijn deelauto’s groeiende. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig en voordelig een auto huren in Den Haag. Je maakt binnen een paar tellen een profiel aan en kunt vervolgens gericht zoeken op het type auto en de prijs die bij je budget past.

De volgende keer dat je een auto nodig hebt - of je vrienden of familie - kijk dan eens naar deelauto. Volledig verzekerd, snel, klimaatbewust, en de ongetwijfeld de weg vooruit.