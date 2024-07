Zwemmen in Nederlandse rivieren: doen of niet?

Met het zomerse weer is het heerlijk om soms een verfrissende duik te nemen. Als je ver van het strand woont en er geen zwembad in de buurt is, kan een rivier of kanaal er erg verleidelijk uitzien. Dit is echter niet altijd een goed idee, aangezien niet al het water in Nederland even schoon is. In dit artikel leggen we een aantal regels en veiligheidsvoorschriften uit.