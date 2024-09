Leon Verdonschot: 'De fatbike is het domste voertuig sinds de uitvinding van de bierfiets'

‘Fatbikes die opgevoerd kunnen worden, moeten daarom onmiddellijk verboden worden en alle andere moeten voldoen aan veiligheidseisen’

Beste Dick Schoof,

Een van mijn ontelbare bezwaren tegen populisme is dat het problemen nooit oplost, hoogstens benoemt, en zelfs dat vaak niet bepaald nauwkeurig. Nu de populisten aan de macht zijn, onder leiding van u, was het wachten op nieuwe bewijzen dat populisten symptoombestrijders zijn. Et voilà!

Elke Nederlandse stad wordt inmiddels geteisterd door het domste voertuig sinds de uitvinding van de bierfiets: de fatbike. Iedereen op een fatbike zit voor lul, als een hangzak op twee lachwekkend dikke banden. Nu is wansmaak geen reden voor een verbod, maar onveiligheid wel. Op fatbikes scheuren kinderen zonder enige rijervaring tot wel 50 kilometer per uur rond. Fatbikes die opgevoerd kunnen worden, moeten daarom onmiddellijk verboden worden en alle andere moeten voldoen aan veiligheidseisen, om te beginnen een minimumleeftijd en een helmplicht, die immers ook geldt voor scooters en brommers.

We hebben nu een minister van Infrastructuur namens de PVV, de partij van KEIHARD AANPAKKEN. Je zou denken dat deze Barry Madlener alle fatbikers meteen terug wil sturen naar Fatbikiestan. Maar nee. Zelfs een helmplicht of een minimumleeftijd vindt Madlener ‘wel erg ver gaan’. De fietsen zijn het probleem niet, vindt onze minister, het gaat om het gedrag van de bestuurder. Waar kennen we die redenering ook alweer van? Ah ja, de Amerikaanse wapenlobby NRA: ‘Guns don’t kill, people do.’ 48.000 door vuurwapens gedode Amerikanen per jaar kunnen die leus op hun graf zetten.

Nog een voorbeeld. Fleur Agema (ook PVV) is onze nieuwe minister van Volksgezondheid. Ze heeft nog 100.000 vaccins liggen tegen mpox, vroeger beter bekend als de apenpokken. In veel Afrikaanse landen woedt momenteel een enorme uitbraak van die besmettelijke ziekte. De 100.000 vaccins die we in Nederland hebben, zijn volgend jaar over de datum, en begin volgend jaar komt een nieuwe levering. Je zou dus zeggen, net als haar eigen ambtenaren en het RIVM: stuur minstens een deel van die 100.000 naar Afrika, want daar hebben ze het nu nodig. Maar dat weigert Agema. Nu mag het geen wonder heten dat eigen volk en daarmee ook eigen besmetting eerst het credo is van Agema, en dat Afrika van haar ook letterlijk de apenpokken mag krijgen. Maar je zou toch zeggen dat corona heeft aangetoond dat een virusuitbraak elders op de wereld uiteindelijk ook deze kant op reist. Dus dat het ook in ons eigen belang is bij te dragen aan het smoren van een uitbraak elders. Maar nee. Populisten zijn nooit geïnteresseerd in de bron van een probleem.

Laatste voorbeeld. De btw. Die gaat, ondanks een breedgedragen campagne daartegen, inderdaad omhoog. In een land waar de ontlezing onder met name jongeren dramatisch groot is, worden boeken, kranten en tijdschriften daardoor fors duurder. Nog meer ontlezing. In een land waar de helft van de mensen te zwaar is en inmiddels 16 procent van de bevolking obesitas heeft, zou je denken dat het belang van sporten niet meer uitgelegd hoeft te worden. Maar ook sporten wordt door de btw-verhoging fors duurder. Nog minder mensen in beweging.

Gelukkig voor al die te dikke, boek-, sport- en krantloze kinderen kunnen ze helmloos blijven rondscheuren op hun fatbike.