Talent spotting in de wetenschap: wat werkt wel en wat juist niet?

Het vinden van kwalitatief personeel is altijd een uitdaging en dat is in de wetenschap zeker niet anders. Maar toch is het belangrijk om een sterk team op te bouwen van werknemers met talent. Zonder een sterk team kun je namelijk niet groeien. Maar hoe vind je dat talent dan? Welke technieken en methodes zijn er om die parels te ontdekken in de wetenschap? En wat moet je ook absoluut vermijden? Je leert het in deze blog!

Het doolhof van talent

Werving en selectie van talent in de wetenschap is zeker niet makkelijk, het vergt een creatieve aanpak en je moet zeker leren om ‘out of the box’ te denken. Want iedereen is natuurlijk op zoek naar het beste personeel en gebruikt daar allemaal min of meer dezelfde methodes voor. Dus als jij deze methodes ook simpelweg gaat volgen, dan is de kans klein dat je het echte talent gaat ontdekken.

Kijk verder dan de cijfers

Het vinden van echt talent gaat verder dan alleen cijfers. Je wilt niet de medewerkers die gewoonweg hun werk doen, jij wilt de medewerkers die net die stap extra zetten. Medewerkers die creatief zijn, doorzettingsvermogen laten zien, goed kunnen communiceren en ook goed samenwerken met de rest van het team. Trap dus niet in de val om enkel naar de cijfers te kijken, een medewerker is namelijk veel meer dan alleen zijn of haar CV.

Hoe pak je het wel aan?

Een holistische aanpak werkt veruit het allerbeste. Hierbij kijk je naar het volledige pakket van vaardigheden en eigenschappen die een medewerker nodig heeft om te slagen in de wetenschappelijke wereld. Het is ook belangrijk om niet enkel te kijken naar het huidige moment. Als je een medewerker hebt met potentie, maar die wellicht nog een beetje extra hulp nodig heeft, dan kan het toch de moeite waard zijn om in deze medewerker te investeren. Een beetje mentorschap hoort bij het ontdekken van talent in de wetenschap.

Een zoektocht naar talent

Als je bezig bent met een executive search naar de perfecte medewerker, maak dan zeker gebruik van deze tips.

Kijk verder dan je neus lang is en let ook op dingen waar de meeste werkgevers misschien naar zouden kijken. Weet wat je zoekt en wees creatief in je zoektocht. Het doel is om te zoeken op plekken waar andere mensen niet kijken. Zo vind je echt talent in de wetenschap.