De lekkerste bieren voor een betaalbaar budget

1. Huismerk of A-merk?

Er zijn bierdrinkers die alleen maar bier drinken van een specifiek merk. Vaak gaat het dan om een bekend merk, zoals Heineken of Amstel. Niks mis mee, maar houd er rekening mee dat je betaalt voor de bekendheid van zo’n A-merk. Als je wilt besparen kun je in plaats van voor een A-merk, beter voor een huismerk kiezen. Het bijzonder van deze goedkopere huismerkbieren is dat deze meestal worden gebrouwen door grote A-merk brouwers. Uiteraard wordt dat geheimgehouden, uit angst dat hierdoor minder van het A-merk bier wordt verkocht. Want waarom zou je meer betalen voor een A-merk, wanneer het huismerk net zo goed is, én goedkoper? Ben jij zo’n bierdrinker die zweert bij bier van één merk? Ook dan is het dus de moeite waard om eens om je heen te kijken en andere, minder bekende bieren te proeven. Voor je het weet blijkt goedkoop bier net zo lekker!

2. Let op de aanbiedingen

Wil je wel graag bieren van een A-merk drinken en genieten van bijvoorbeeld de kenmerkende smaak van Heineken, de rijke smaak van Hertog Jan of de frisse tonen van Grolsch? Dan is het aan te raden om op zoek te gaan naar aanbiedingen. Dit kun je doen door de folders van de plaatselijke supermarkten goed door te spitten, of door op internet op zoek te gaan naar websites die dat uitzoekwerk al voor je gedaan hebben. Overigens kun je ervan uitgaan dat het checken van de aanbiedingen vooral de moeite waard is bij bier van grote merken. Kleine, ambachtelijke brouwerijen hebben vaak hogere productiekosten per biertje dan grote, commerciële brouwerijen. Hierdoor hebben die grote brouwerijen meer ruimte om te stunten met de prijzen. Als je op zoek bent naar een budgetbiertje is de kans van slagen daardoor dus groter bij de grotere merken.

3. Check de ingrediënten

Het merk van het bier is niet de enige factor die de prijs bepaalt. Ook de grondstoffen en grondstofprijzen die voor het bier worden gebruikt kunnen van invloed zijn. De prijs van grondstoffen, zoals graan, hop en water, kan variëren door veranderingen in de markt. Ook een mislukte of juist heel succesvolle oogst van hop kan van invloed zijn. Soms berekenen brouwerijen die kostenveranderingen door richting consument. Soms kan het toevoegen van een bepaald ingrediënt overigens ook juist leiden tot een kostenverlaging. Aan sommige biersoorten wordt maltose toegevoegd. Deze stof zorgt ervoor dat het gistingsproces sneller gaat, waardoor het bier sneller klaar is en er daardoor minder kosten zijn.

4. Supermarkt of slijterij?

Waar je bier het goedkoopst kunt aanschaffen is nog weleens een punt van discussie: ga je voor je bier naar de supermarkt, of ga je naar de slijter? In de praktijk speelt het schaalvoordeel bij supermarkten vaak een doorslaggevende rol. Omdat supermarktketens groot inkopen, kunnen ze vaak het meeste voordeel behalen. Dat voordeel zie je weer terug in de prijs die jij voor het bier betaalt. Voor speciaalbier ligt dit overigens weer anders. Omdat die vaak minder groot worden ingekocht, kunnen aanbiedingen bij slijterijen ook heel interessant zijn. En in alle gevallen geldt: inkopen per krat is meestal voordeliger dan inkopen in losse flesjes.

5. Test het zelf!

Smaak is erg persoonlijk en dat geldt ook voor de smaak van bier. Waar de een blij wordt van een New England IPA van Hertog Jan, zweert een ander bij een Premium Pilsner van Schultenbräu. Wil je besparen, maar toch genieten van het lekkerste bier? Bij het kiezen kan het helpen om online op zoek te gaan naar biertesten en -beoordelingen, om je een beeld te vormen van de mogelijkheden en smaken. Maar neem daarna dan vooral zelf eens wat nieuwe merken en biersoorten uit. Laat je verrassen door de lekkerste bieren voor een betaalbaar budget!