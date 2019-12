'Hoe gaat de politieke partij van Farmers Defence Force heten? Partij Tegen De Dieren?'

Beste Mischa Bouwer,

Jij bent woordvoerder van de actiegroep voor boeren, Farmers Defence Force. In jullie shop kun je een muts kopen (of een shirt, of een set van twee koffiemokken, zodat de boer op zoek naar een vrouw er alvast één extra heeft als hij haar vindt) met jullie logo erop, dat me doet denken aan dat van milieuorganisatie Earth First.

Maar daar staan jullie niet voor, Earth First. Jullie staan voor Farmers First. Jullie zijn het militante deel van de boerenprotestbeweging. Waar andere boeren zich beperken tot het omhoog stemmen van Normaal in de Top 2000, overwegen jullie met kerst een voedselblokkade. Als wij met kerst met lege magen Wham! en Chris Rea langs horen komen, realiseren we ons wel hoe dankbaar we onze boeren mogen zijn – dat is geloof ik het idee.

Veel radicale actiegroepen hebben de neiging een woordvoerder of voorzitter aan te wijzen die het te blokkeren of uit te hongeren volk met een glimlach te woord staat, zodat er ondanks alles toch iets van sympathie blijft bestaan. Ik geloof dat dat niet helemaal jullie strategie is. Jullie voorzitter trok in een open brief een enthousiaste vergelijking met de Hongerwinter, in de aanloop naar jullie kerstactie. Want: ‘75 jaar geleden kenden Nederlanders nog de smaak van honger.’ Sommige activisten klinken te veel naar gladde spindoctors, maar te weinig kan dus ook.

Toch kan het nog erger. Zelf werk jij in de nertsindustrie. Op de site van Vice valt een interview met jou te lezen van april dit jaar. De nertsindustrie heeft een beroerde naam, en na lezing van het vraaggesprek weet je weer hoe terecht dat is. Het begint met een huilverhaal over het feit dat je tegenwoordig geen winst meer maakt vanwege de ingestorte markt voor bont.

Het is altijd weer fascinerend om te zien hoeveel moeite zogenaamd vrije jongens hebben met de markt, als de marktwerking plots niet meer in hun voordeel werkt. Vervolgens kunnen we onze tranen weer deppen, omdat je vertelt 2,2 miljoen op de bank te hebben staan, om vervolgens wel weer te beginnen over de compensatie die de overheid jullie zou moeten geven. Eigenlijk zou je naar Wisconsin willen uitwijken. Het beloofde land, want: ‘Er is daar bijvoorbeeld geen minimum voor de grootte van de kooi van een nerts. Als je wil, mag je een nerts daar gewoon in een pak melk proppen.’

Je zou je kunnen gaan afvragen of een nertsfokker een moraal heeft. Gelukkig heb je het antwoord paraat: ‘Als je iets wilt kopen, vind ik dat dat in deze wereld moet kunnen’. Dat lijkt me goed nieuws voor alle liefhebbers van kinderporno, wapens en snuffmovies.

Jullie willen ook de politiek in, hoor ik al een tijd. Want één boerenpartij, het CDA, is kennelijk niet voldoende. Het zal ongetwijfeld een verfrissend geluid opleveren in ons parlement. Hebben jullie al een naam? Partij Tegen De Dieren, wellicht?