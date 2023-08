Leon Verdonschot: 'Farmers Defence Force overweegt een politieke partij op te richten en het duurde even voor ik uitgelachen was'

Beste Mark van den Oever,

Ik las dat je met Farmers Defence Force overweegt een politieke partij op te richten. Het duurde even voor ik uitgelachen was. De voorman van een club die parlementariërs intimideert, wegen, bedrijven en distributiecentra blokkeert, het lot van de Nederlandse boeren vergelijkt met dat van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en minder extreme sectorgenoten bedreigt. Dié club, geleid door een man die praat als een reaguurder, gaat misschien aan de verkiezingen deelnemen. De Tweede Kamer in.

Maar toen ik dan eindelijk uitgelachen was, dacht ik: eigenlijk wel een goed idee. Ik weet dat ‘ironie’ een stijlvorm is waar jij niet veel affiniteit mee hebt, maar toch voor de zekerheid: ik zeg het zonder ironie.

In zekere zin deden jullie al aan de verkiezingen mee. Doodsbang voor jullie intimidaties liet het CDA bijvoorbeeld het college van Brabant vallen in 2019. Wie weleens naar de huidige landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer luistert, krijgt de indruk dat iemand jou heeft verdund met water, en verdikt met moeilijke woorden. Bovendien voerden jullie campagne voor de Provinciale Staten van 2023, met de leuze ‘Stem ze weg!’

Op jullie eigen website leggen jullie het uit: ‘We gaan géén campagne voeren voor één partij. We gaan adviseren op welke partijen je NIET moet stemmen.’ Hilarisch vond ik persoonlijk de toelichting ‘De Rovers van Rutte4 zijn de kruiperige lakeien van het grootkapitaal geworden’, want FDF komt consequent op voor de belangen van het agrogrootkapitaal. Moest ik toch weer even lachen, Mark!

En toch meen ik het. Een politieke partij oprichten betekent tot op zekere hoogte (of laagte, zie FvD) je conformeren aan de parlementaire democratie. Dat is al winst. En alle stemmen, ook de meest radicale, horen thuis in een democratie. Zo kunnen ze gehoord worden, en ook bestreden. Het betekent ook dat je niet meer indruk maakt met de grootte van je trekker of je bek, maar met argumenten moet komen. Een programma moet schrijven, waarin je ook moet uitwerken waar je wél voor bent, en wat dat kost, en waar dat geld vandaan moet komen. En ja, de PVV zette dat in het verleden weleens op een A4’tje, maar zelfs een velletje met een samenhangende verzameling standpunten is al winst vergeleken met vergelijkingen met joods leed. Mocht je club in de Tweede Kamer komen, dan moeten de FDF’er trouw zweren aan de grondwet. Ook al winst.

En er kleeft nog een voordeel aan deze keuze, en dat is dat we eindelijk eens werkelijk weten hoe groot die veronderstelde omvangrijke achterban van FDF nu is. Blijk je een splinter, dan kun je zo eindelijk ook eens behandeld worden, in plaats van als een macht van formaat.