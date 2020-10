‘Even Rob Jetten duidelijk maken: we weten waar je woont’

Beste Farmers Defence Force,

Ik ben er nog niet uit wat ik nou het allerfoutst vond.

Dat bezoek met een paar man ’s avonds aan huis bij Rob Jetten, thuis in quarantaine. Even de man die zijn naam bij een demonstratie van boze boeren op een grafkist zag prijken duidelijk maken: we weten waar je woont.

De gespeelde verontwaardiging van jullie daarna: nou ja zeg, het was toch gewoon een ‘hart onder de riem’. Tuurlijk, mannen. En Willem Engel wil alleen maar liefde verspreiden.

De keuze van het zogenaamde cadeau: een voedselpakket vol vlees voor een vegetariër. Geen paardenhoofd in bed, maar gewoon een variant daarop in een doos. Ik las op social media berichten van aanhangers van jullie die commentaar daarop maar gezeur vinden: als je geen vlees eet en het krijgt van mensen die dat weten, dan geef je het toch gewoon aan iemand die wél vlees eet? Ik stelde me meteen kerst voor bij leden van Farmers Defence Force; al die kinderen die hopen dat hun FDF-neef hun lootje niet trekt. Want dan krijgen ze een gesneden roggebrood als ze een glutenallergie hebben, een pond varkensvlees wanneer ze moslim of joods zijn, en een grasmaaier wanneer ze hooikoorts hebben. Ze kennen immers vast iemand die het wél wil hebben.

Ook voorbij achterlijk: jullie reacties dat Jettens (keurige) reactie de kloof tussen platteland en de stad blootlegt. Op het platteland loop je immers gewoon bij elkaar binnen, liefst zonder te kloppen, en bij voorkeur met een paar man samen bij politieke opponenten. Het stadskartel blootgelegd! De grap is dat Rob Jetten woont in Ubbergen, een plaats in Gelderland met nog geen 10.000 inwoners. De mest moet wel echt in je ogen en oren zitten, wil je Ubbergen als een metropool beschouwen.

Bij nader inzien weet ik wel degelijk wat ik het allerfoutst vond. Want toen bemoeide Henk Bleker er zich ook mee, en waar Bleker opduikt, daar moet je opletten. Ex-staatssecretaris Henk Bleker is naast de patroonheilige van de bio-industrie, stikstofmonster en natuursloper, ook een soort parodie op een gezellige oom, die al jaren acteert dat hij eigenlijk gewoon het liefst in Groningen tussen de pony’s staat, in plaats van zich in de macht glibbert. Volgens Bleker moest Rob Jetten ‘niet zo miepen’.

Toen Nederland de 18-jarige asielzoeker Mauro Manuel na negen jaar in Nederland wilde uitzetten naar Angola, kwam staatssecretaris Bleker hem bij Pauw & Witteman wel even uitleggen waarom hij het land uit moest. Daar ging Bleker helemaal niet over en uitleggen kon de man achter poëzie als ‘Van pony’s krijg je geduld’ en ‘Van schapen ga je vloeken’ het ook al niet, maar hij gaf Mauro wel een briefje: dat hij naar Twente-PSV mocht.

‘Mooi niet,’ zei Mauro tegen Bleker. Dat zou iedereen nog steeds moeten antwoorden op iedere zin uit de mond van Henk Bleker.